Ilgametė „Norfos“ parduotuvė Vilniuje greitai užsidarys: prekybos tinklas paaiškino, kodėl

2026 m. balandžio 27 d. 15:50
Lrytas.lt
​Vilniaus pirkėjams gerai žinoma „Norfos“ parduotuvė, įsikūrusi Fabijoniškių mikrorajone, jau greičiau nei po mėnesio užvers duris. Prekybos tinklo atstovas sako, kad nutrūkus patalpų nuomos sutarčiai, nuspręsta jos daugiau nebepratęsti.
„Norfos“ atstovas spaudai Darius Ryliškis naujienų portalui Lrytas teigia, kad „Norfos“ parduotuvę, esančią Vilniuje, Ateities g. 48 (Fabijoniškėse), planuojama uždaryti gegužės 23 d.
Priežastis paprasta – baigėsi pastato nuomos sutartis.
Paprašius patikslinti, kiek parduotuvėje dirba darbuotojų ir ar jie bus atleisti, D. Ryliškis nurodo, kad beveik visiems jos darbuotojams pasiūlytas darbas kituose tinklo prekybos centruose.

Nauja iniciatyva gerinant kelių infrastruktūrą: investicijas skirs kritinės būklės tiltams ir viadukams

Minėtu adresu „Norfa“ pradėjo dirbti 2001 m. gruodžio 20 d.
D. Ryliškis taip pat priduria, kad šiemet „Norfos mažmena“ plėtros Vilniuje nenumato. 
Susiję straipsniai
