Ilgametė „Norfos“ parduotuvė Vilniuje greitai užsidarys: prekybos tinklas paaiškino, kodėl

„Norfos“ atstovas spaudai Darius Ryliškis naujienų portalui Lrytas teigia, kad „Norfos“ parduotuvę, esančią Vilniuje, Ateities g. 48 (Fabijoniškėse), planuojama uždaryti gegužės 23 d.
Priežastis paprasta – baigėsi pastato nuomos sutartis.
Paprašius patikslinti, kiek parduotuvėje dirba darbuotojų ir ar jie bus atleisti, D. Ryliškis nurodo, kad beveik visiems jos darbuotojams pasiūlytas darbas kituose tinklo prekybos centruose.
Minėtu adresu „Norfa“ pradėjo dirbti 2001 m. gruodžio 20 d.
D. Ryliškis taip pat priduria, kad šiemet „Norfos mažmena“ plėtros Vilniuje nenumato.
