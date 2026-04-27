Kinija griežia dantį ant Europos ir svaidosi grasinimais

2026 m. balandžio 27 d. 08:09
Pekinas pirmadienį griežtai sukritikavo ES planą, kuriuo siekiama sustiprinti bloko pramonę, kad ji galėtų atlaikyti aršią Kinijos konkurenciją, ir pažadėjo imtis atsakomųjų priemonių, jei šis planas bus priimtas.
Kovo mėnesį ES paskelbė naujas taisykles „Pagaminta Europoje“, skirtas įmonėms, siekiančioms gauti viešojo finansavimo strateginiuose sektoriuose, įskaitant automobilių, ekologiškų technologijų ir plieno pramonę, pagal kurias jos privalo laikytis minimalių reikalavimų dėl ES pagamintų dalių.
Šis pasiūlymas, kurio priėmimas dėl nesutarimų užtruko keletą mėnesių, yra pagrindinė Europos Sąjungos pastangų atgauti konkurencinį pranašumą, sustabdyti pramonės nuosmukį ir išvengti šimtų tūkstančių darbo vietų praradimo dalis.
Pekino prekybos ministerija pirmadienį pranešė, kad penktadienį pateikė Europos Komisijai pastabas, kuriose išreiškė „rimtą susirūpinimą“ dėl šio akto, pavadindama jį „sistemine diskriminacija“.

Ispanija siekia stiprinti ryšius su Kinija: Xi Jinpingas pabrėžė stovėjimą „teisingoje istorijos pusėje“

„Jei ES... toliau mėgins priimti šį teisės aktą ir taip pakenks Kinijos įmonių interesams, Kinija neturės kito pasirinkimo, kaip imtis atsakomųjų priemonių, kad tvirtai apgintų teisėtas savo įmonių teises ir interesus“, – įspėjo Prekybos ministerija savo pareiškime.
Europos įmonės, veikiančios daugelyje sektorių, kuriems galioja siūlomos sąlygos, jau seniai skundžiasi, kad susiduria su nesąžininga gausiai subsidijuojamų Kinijos bendrovių konkurencija.
ES pasiūlymas, oficialiai vadinamas „Pramonės skatinimo įstatymu“, yra netiesiogiai nukreiptas prieš Kinijos akumuliatorių ir elektromobilių gamintojus. 
Jame reikalaujama, kad užsienio įmonės, steigdamosi ES, bendradarbiautų su Europos įmonėmis ir perduotų joms technologines žinias.
Susiję straipsniai
Įspėja iš anksto: infliacija grįžta su trenksmu, Lietuva – itin jautrioje pozicijoje

Įspėja iš anksto: infliacija grįžta su trenksmu, Lietuva – itin jautrioje pozicijoje

Žinomas ekonomistas įspėja dėl rudens: „Ne viskas pradės brangti iš karto“

Žinomas ekonomistas įspėja dėl rudens: „Ne viskas pradės brangti iš karto“

Vieta, į kurią nukreipti viso pasaulio žvilgsniai: tenykščiai įvykiai gali nulemti ateitį

Vieta, į kurią nukreipti viso pasaulio žvilgsniai: tenykščiai įvykiai gali nulemti ateitį

Kinijos prekybos rūmai prie ES šį mėnesį pareiškė, kad šis planas žymi posūkį protekcionizmo link ir tai turės įtakos ES ir Kinijos prekybiniam bendradarbiavimui.
