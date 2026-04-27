Netikėta atomazga: G. Paluckas perleido visas savo akcijas įmonėje „Emus“

Skelbiama, kad iki balandžio 21 d. G. Paluckas valdė 51 proc. „Emus“ akcijų, M. Milašauskui priklausė likę 49 proc.
ELTA primena, kad praėjusią vasarą politines audras koalicijoje ir G. Palucko vadovaujamoje Vyriausybėje kėlė keli žurnalistiniai tyrimai apie premjero ir jo šeimos verslo ryšius, vėliau lėmę šio socialdemokratų premjero pasitraukimą iš pareigų, rugpjūčio mėnesį – ir 19-ojo Ministrų kabineto atsistatydinimą.
Pirmasis „Siena“ ir „Laisvės TV“ tyrimas atskleidė, kad tuomečio premjero G. Palucko ir jo verslo partnerio M. Milašausko valdoma įmonė „Garnis“ maksimalią 200 tūkst. eurų paskolą iš nacionalinio plėtros banko ILTE užsitikrino G. Paluckui jau einant premjero pareigas.
Stebisi, kodėl G. Paluckas vis dar Seimo narys: paaiškinimas vienas
Paskola 2024 m. įkurtai įmonei skirta iš jauniems verslams skatinti skirtos programos „Startuok“ lėšų.
Kaip skelbta pernai vasaros tyrime, G. Palucko su M. Milašausku taip pat kontroliuojama bendrovė „Emus“, kaip ir „Garnis“, veikia baterijų gamybos sektoriuje, tačiau „Emus“ sėkmingai veikė keliolika metų ir į lengvatinę paskolą startuoliams, kurią gavo „Garnis“, pretenduoti negalėjo.
Praėjusį penktadienį generalinė prokurorė Nida Grunskienė pasirašė ir išsiuntė kreipimąsi į Seimą dėl G. Palucko teisinės neliečiamybės naikinimo.
Portalui „Lrytas“ pastarasis politikas patvirtino stabdantis narystę LSDP ir sutinkantis, kad jo teisinis imunitetas būtų panaikintas supaprastinta tvarka. Tiesa, jis tikino nusikalstamų veikų nepadaręs.
Teigiama, kad generalinės prokurorės prašymas pateiktas įvertinus šiuo metu turimus duomenis 2025 m. pradėtame ikiteisminiame tyrime. Tyrimas atliekamas pagal Baudžiamojo kodekso (BK) 228 straipsnio „Piktnaudžiavimas“ antrą dalį ir 189-ojo straipsnio „Neteisėtas praturtėjimas“ pirmąją dalį.
Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys rodo, kad G. Paluckas galimai neteisėtai įgijo ar jungtinės nuosavybės teise valdė turtą, kurio bendra vertė viršija 45 tūkst. eurų.
Kreipimesi Seimui dėl teisinės neliečiamybės G. Paluckui panaikinimo nurodoma, jog Seimo narys su sutuoktine Ilma Palucke neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkst. eurų turto.
Kaip skelbė naujienų portalas „Delfi“, anksčiau įtarimai dėl galimai padarytos nusikalstamos veikos buvo pareikšti ir G. Palucko žmonai Ilmai Paluckei. Tiesa, generalinė prokuratūra ir Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) portalui minėtos informacijos nei patvirtino, nei paneigė.