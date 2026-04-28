Apvalią pinigų sumą investavusiam A. Guogai – kartus nusivylimas: „Nebuvau patyręs nieko panašaus“

„Investuoju jau daugelį metų, bet dar nebuvau patyręs nieko panašaus.
Kartais laimi, kartais pralaimi – šis atvejis tikrai yra pastarasis. Investavau 1 mln. USD, o dabar tai verta 36 USD. Ar kas nors esate matę ką nors panašaus? Ar tai koks nors rekordas?
HUB Cyber Security – tikras vertės sunaikinimo pavyzdys.
Šiandien HUB Cyber Security akcininkams yra istorinė diena – deja, ne gerąja prasme. Akcijos kaina užsidarė ties 2,53 USD, beveik tiksliai tiek, kiek ji siekė pirmąją prekybos dieną Nasdaq biržoje 2023 m. vasario 28 d. Po daugiau nei dvejų metų pastangų, inovacijų ir vadovavimo – grįžta į pradinį tašką. Vadovaujant Uzi Moskowitz iki 2024 m. sausio, akcijų struktūra buvo stabili: jokių naujų emisijų, jokių reverse split’ų. Tiesiog įmonė, bandanti save kurti.
Tuomet atėjo naujasis generalinis direktorius Noah Hershcoviz. Per mažiau nei 2,5 metų HUB atliko keturis reverse split’us. Tai ne klaida – bendra proporcija siekia 75 000 : 1. Per mažiau nei dvejus su puse metų.
Šiandieninė 2,53 USD akcijos kaina skamba beveik normaliai, kol pritaikai visus split’us. Realioje išraiškoje 2,53 USD šiandien reiškia 189 750 USD už vieną prieš split’ą buvusią akciją.
Pažvelkime į tai per asmeninę prizmę.
Įsivaizduokite, kad IPO metu turėjote 1 000 000 akcijų – maždaug 1 % įmonės – vertų apie 2 500 000 USD. Po to, kai ramiai laukėte ir pasitikėjote vadovybe, visą per Noah 2,5 metų kadenciją:
- Jūsų 1 000 000 akcijų virto → 13 akcijų
- Tos 13 akcijų vertos → 32,89 USD
Jūs sumokėjote 2 499 967,11 USD už privilegiją vis dar būti akcininku.
Kiekvienam nuo IPO laikomam 1 mln. akcijų akcininkai patyrė maždaug 2,5 mln. USD vertės nuostolį – ne dėl rinkos jėgų, ne dėl sektoriaus problemų, o dėl nuolatinės reverse split’ų serijos, įvykdytos per 2,5 metų Noah kadenciją, ištrynusios nuosavybės dalis, kol vadovybė išlaikė savo pozicijas, atlyginimus ir, panašu, pasitenkinimą savimi.
Ar kas nors yra matęs ką nors panašaus?“ – socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje prieš keletą dienų patirtimi dalijosi A. Guoga.