Ar jūsų karjera juda tinkama linkme?

Atitiktis su vis geresniais darbo pasiūlymais: bet kada papildykite CV ar redaguokite lūkesčius
Įkėlus ar sukūrus CV portale HRIZER iškart matysite jūsų patirtį, kompetencijas ir lūkesčius geriausiai atitinkančius darbo pasiūlymus. Jei įgijote naujos patirties ar keitėsi lūkesčiai, gyvenimo aprašymą pakoreguosite visiškai paprastai, o kiekviena patirtis ir papildomi įgūdžiai atvers vis platesnes galimybes darbo rinkoje.
Jūsų naują patirtį ir įgūdžius matys didesnis darbdavių, nurodžiusių šiuos įgūdžius darbo skelbimuose, ratas. Atitikties procesas abipusis – ne tik jūs matote jums rekomenduojamus darbo pasiūlymus, bet ir darbdavys mato jus kaip rekomenduojamą kandidatą, tad su HRIZER turite dar daugiau galimybių būti pastebėti.
Kandidatavimo istorija: daugiau nepamirškite, kur aplikavote
Pasitaiko, kad aktyviai įsisukus į darbo paieškas, tenka išsiųsti ir dešimtis gyvenimo aprašymų. Nenuostabu, kad kai kurie atvejai visai pasimiršta. Su HRIZER taip nenutiks – prisijungę prie savo paskyros skiltyje MANO PROJEKTAI matysite detalią kandidatavimo istoriją ir svarbiausią skelbimo informaciją, taip pat iš ten galėsite patogiai peržiūrėti darbo pasiūlymą ir komunikuoti su darbdaviu tiesiogiai.
Projektų statistika: įsivertinkite savo galimybes darbo rinkoje
Prisijungę prie savo paskyros skiltyje MANO STATISTIKA galėsite pasitikrinti ir savo konkurencingumą darbo rinkoje – matysite informaciją, kiek jūsų prašomas atlygis sutampa su kitų panašius įgūdžius turinčių kandidatų prašomu atlygiu ir kiek kandidatams, turintiems tokią patirtį, darbo skelbimuose siūlo įmonės.
Jei šiuo metu ieškote naujų karjeros galimybių, HRIZER reikėtų apsilankyti kas savaitę. Kiekvieną dieną publikuojami naujo darbo pasiūlymai, tad lankydamiesi kas savaitę, pasiūlymų nepraleisite. O jei jaučiatės gerai dabartiniame darbe ir svarbu gauti teisingą atlygį, HRIZER savo vertės pasitikrinti užsukite kas tris mėnesius. Tyrimų duomenimis, reikšmingi pokyčiai darbo rinkoje vyksta kas 3–6 mėnesius.
Susirašinėjimo įrankis: bendraukite tiesiogiai su už atranką atsakingu asmeniu
Peržiūrėjus darbo skelbimą kyla klausimų? HRIZER užtikrina patogią galimybę tiesiogiai susisiekti su asmeniu, sukūrusiu portale skelbimą, tad daugiau neteks gaišti laiko ieškant organizacijos atstovo kontaktų ar aiškinantis, kas už atranką atsakingas. Pasinaudoję portale įdiegtu susirašinėjimo įrankiu galėsite patogiai darbdaviui užduoti visus aktualius klausimus čia ir dabar.
