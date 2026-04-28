VerslasRinkos pulsas

Dar viename mieste baigiamas šildymo sezonas

2026 m. balandžio 28 d. 08:16
Edgaras Valeckas
Klaipėdos savivaldybė patvirtino šio šildymo sezono pabaigą. Pirmadienį nuspręsta, kad šildymas namuose, kur centralizuotai tiekiama šiluma, bus atjungtas nuo balandžio 30 dienos.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius Andrius Žukas naujienų portalui VE.lt sakė, kad potvarkis apie šildymo sezono pabaigą jau yra parengtas.
„Nuo kada tiksliai bus atjungtas šildymas konkrečiame name, priklauso nuo namo administratoriaus“, – pažymi A. Žukas.
Tačiau praktiškai aišku, kad iki ilgojo šventinio savaitgalio šiluma bus atjungta.

Priminsime, kad praėjusiais metais šildymo sezonas Klaipėdoje oficialiai buvo baigtas balandžio 16 dieną.
Tačiau netrukus orai atvėso, todėl dalyje būstų tapo vėsu. Dėl to šiemet atjungti šildymo neskubėta.
Vis dėlto dabar išankstinės prognozės rodo žymų orų atšilimą. Žadama, kad oro temperatūra ateinantį sekmadienį, Motinos dieną, uostamiestyje pasieks net 23 laipsnius šilumos ar daugiau.
2025–2026 metų šildymo sezonas Klaipėdoje prasidėjo pernai, spalio 6 dieną.
Praėjusiais metais šildymo sezonas uostamiestyje baigtas balandžio 16 dieną. Ankstesniais metais jis baigdavosi:
  • 2022 m. – gegužės 5 d.
  • 2023 m. – gegužės 3 d.
  • 2024 m. – balandžio 29 d.
šildymo sezonasKlaipėdaŠiluma

