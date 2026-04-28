Kinija panaikino sankcijas dviem lietuviškiems bankams

Kinija praėjusią savaitę panaikino pernai rugpjūtį įvestas sankcijas lietuviškiems „Urbo“ bei „Mano“ bankams, skelbia šalies valstybinė naujienų agentūra „Xinhua News“.
Anot jos, Kinijos sankcijas „Urbo bankui“ ir „Mano bankui“ nuspręsta panaikinti nuo balandžio 24 d.
Skelbiama, kad bankai išbraukiami iš „atsakomųjų priemonių sąrašo“, atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjunga (ES) praėjusią savaitę, balandžio 23 d., paskelbė naikinanti sankcijas dviem Kinijos finansų įstaigoms.
„Mano bankas“ Eltai nurodė, jog informaciją apie sankcijų panaikinimą sužinojo tuo pat metu, kai žinia buvo paskelbta viešai.
„Europos Sąjungai panaikinus sankcijas keliems Kinijos bankams, atitinkami ribojimai buvo nedelsiant atšaukti ir mūsų atžvilgiu“, – teigė banko rinkodaros vadovė Igna Kasperavičienė.
„Urbo bankas“ išplatintame komentare taip pat teigė oficialios informacijos iš Kinijos ministerijos negavęs nei apie sankcijų įvedimą, nei apie jų panaikinimą.
„Galime tik konstatuoti, kad ilgiau nei pusmetį galiojusios sankcijos jokios esminės įtakos banko veiklai nepadarė“, – pranešime sako „Urbo“ banko administracijos vadovas Marius Arlauskas.
Anot jo, iki sankcijų įvedimo bankas Kinijoje finansinių sandorių nevykdė, jų nevykdo ir šiuo metu, taip pat neturi jokių verslo ryšių su šios valstybės asmenimis ar organizacijomis.
Banko duomenimis, klientų pavedimų kiekis į Kinijos finansinių įstaigų klientų sąskaitas iki sankcijų įvedimo sudarė „nereikšmingą dalį“ nuo bendro pavedimų skaičiaus.
Pirmasis žinią apie sankcijų panaikinimą antradienį paskelbė naujienų portalas lrt.lt.
Kaip skelbė ELTA, pernai vasarą Kinijai įvedus sankcijas, Lietuvos bankai jau tada teigė, jog įtakos jų veiklai šis sprendimas neturės, tačiau prašė Lietuvos institucijų įsitraukti aiškinantis jo priežastis.
Kinija savo sprendimą argumentavo ES sankcijų įvedimu dviem Kinijos bankams ir penkioms Azijos šalyje įsikūrusioms bendrovėms, tai buvo padaryta priėmus naują sankcijų prieš Rusiją paketą.
ES tuomet pareiškė, kad bankai į sąrašą buvo įtraukti už kriptovaliutų paslaugų teikimą, o šios esą trukdo užtikrinti sankcijų laikymąsi.