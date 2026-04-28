Kinijos žiniasklaida skelbia apie sankcijų lietuviškiems bankams panaikinimą

2026 m. balandžio 28 d. 15:36
Kinija praėjusią savaitę panaikino pernai rugpjūtį įvestas sankcijas lietuviškiems „Urbo“ bei „Mano“ bankams, skelbia šalies valstybinė naujienų agentūra „Xinhua News“.
Anot jos, Kinijos sankcijas „Urbo bankui“ ir „Mano bankui“ nuspręsta panaikinti nuo balandžio 24 d.
Skelbiama, kad bankai išbraukiami iš „atsakomųjų priemonių sąrašo“, atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjunga (ES) praėjusią savaitę, balandžio 23 d., paskelbė naikinanti sankcijas dviem Kinijos finansų įstaigoms.
Kaip skelbė ELTA, pernai vasarą Kinijai įvedus sankcijas, Lietuvos bankai teigė, jog įtakos jų veiklai šis sprendimas neturės, tačiau prašė Lietuvos institucijų įsitraukti aiškinantis jo priežastis.
Kinija savo sprendimą argumentavo ES sankcijų įvedimu dviem Kinijos bankams ir penkioms Azijos šalyje įsikūrusioms bendrovėms, tai buvo padaryta priėmus naują sankcijų prieš Rusiją paketą.
ES tuomet pareiškė, kad bankai į sąrašą buvo įtraukti už kriptovaliutų paslaugų teikimą, o šios esą trukdo užtikrinti sankcijų laikymąsi.
