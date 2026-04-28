Konferencija išsiskiria dėmesiu regionams – šiemet ji vyks Tauragėje, pabrėžiant regionų svarbą šalies ekonominiam augimui ir investicinei aplinkai. Renginyje bus nagrinėjamos aktualiausios temos: ekonomikos perspektyvos, talentų pritraukimas, verslo finansavimas, žalioji transformacija ir regionų konkurencingumas.
Plati programa ir aktualios diskusijos
Konferencijos programa apima pranešimus ir diskusijas dviejose salėse, kuriose bus gvildenamos tiek strateginės, tiek praktinės verslo temos.
Renginys prasidės oficialiu atidarymu, po kurio vyks diskusija „Regionai augina raumenį: ką iš to gali pasiimti Lietuva?“, kurioje dalyvaus ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, Tauragės rajono meras Dovydas Kaminskas, ekonomistas Marius Dubnikovas, Tauragės apskrities verslininkų asociacijos pirmininkė Aistė Micevičiūtė, finansų ministerijos kancleris Kęstutis Kvaraciejus.
Ko šiais metais tikėtis iš į regioną persikėlusio „Verslo geno“: tai – neišnaudotas potencialas
Tarp svarbiausių programos akcentų:
- Diskusija apie verslo pradžią „nuo garažo iki įmonės“
- Ekonomikos apžvalga 2026–2027 m., kurią pristatys ekonomistas Marius Dubnikovas
- Diskusija apie verslą geopolitinio neapibrėžtumo kontekste, dalyvaujant krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui.
- Diskusija apie moterų lyderystę versle ir stereotipų įtaką
- Talentų pritraukimo ir išlaikymo regionuose tema
- Regionų įvaizdžio ir stereotipų analizė
- Pranešimas apie verslo finansavimo iššūkius, kurį skaitys Inga Navikienė
Taip pat numatyta merų diskusija „Regionai be filtro“, kurioje dalyvaus skirtingų savivaldybių vadovai, aptarsiantys regionų problemas ir galimybes.
Visos konferencijos metu vyks paroda, kurioje bus pristatomi verslui skirti sprendimai, įrankiai ir partnerių pasiūlymai. Dalyviai taip pat galės išbandyti bandomuosius važiavimus, kuriuos pristatys JMA centras – oficialus „Subaru“ atstovas Lietuvoje bei „Tesla“.
Susipažinkite su visa konferencijos programa ir pranešėjais, o jų daugiau nei 60.
Dalyviai – nuo ministrų iki verslo praktikų
Konferencijoje dalyvaus aukšto lygio pranešėjai ir diskusijų dalyviai:
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, politologė Gabrielė Burbulytė-Tsiskarishvili, ekonomikos ir inovacijų viceministrė, Guoda Burokienė, tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas, Lietuvos verslo konfederacijos generalinė direktorė Ineta Rizgelė, Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, bendrovės „East West Agro“ vadovas Gediminas Kvietkauskas, tarptautinio transporto ir logistikos aljanso vadovas Povilas Drižas, „Tele2“ verslo klientų skyriaus vadovas Edgaras Simonaitis, „SME Bank“ komercijos vadovė Dovilė Bansevičienė bei kiti verslo, savivaldos ir organizacijų atstovai iš visos Lietuvos.
Platforma idėjoms, ryšiams ir augimui
„Verslo genas“ konferencija siekia ne tik aptarti aktualijas, bet ir įkvėpti veikti – renginyje kuriama erdvė dalintis patirtimi, megzti kontaktus ir ieškoti naujų sprendimų verslui. Kaip pabrėžia organizatoriai, viena idėja ar pažintis gali tapti lūžio tašku verslo kelyje.
Konferencija yra projekto „Verslo genas“ dalis, kurio kulminacija – apdovanojimų renginys, kuriame bus įvertinti inovatyviausi ir drąsiausi Lietuvos verslai.
Konferencija „Verslo genas“ vyks 2026 m. gegužės 22 d. Tauragėje, „Tauragės Bendruomenių namuose“. Vietų skaičius ribotas, registracija būtina šiame puslapyje.
Pagrindiniai renginio partneriai – Tauragės rajono savivaldybė ir LKU kredito unijų grupė.
Partneriai: Ekonomikos ir inovacijų ministerija, „Tele2“, Inovacijų agentūra, Finansų ministerija, įmonių grupė „ICM Group“, „Aconitum“, „Tesla“, „Žaliųjų finansų institutas“, „Tarptautinio transporto ir logistikos aljansas“, „AJ Produktai“, JMA centras – oficialus „Subaru“ atstovas Lietuvoje, „Norsan“, Kauno technologijų universitetas, prekybos centras internete Pigu.lt ir kiti.
