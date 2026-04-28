Kuriam laikui užsidarys viena populiariausių „Maxima“ parduotuvių: atskleidė priežastį

Titas Atraškevičius, „Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento atstovas ryšiams su žiniasklaida, dalijasi, kad paskutinė Vilniuje, Mindaugo g. 11, veikiančios parduotuvės darbo diena prieš savaitę laiko truksiantį atnaujinimą bus gegužės 3 d. (imtinai), todėl apsipirkti artėjančiam ilgajam savaitgaliui klientai galės kaip įprasta.
„Sostinės širdyje įsikūrusi viena populiariausių šalies „Maximos“ parduotuvių miesto gyventojų ir jo svečių yra itin mėgstama dėl plataus maisto prekių asortimento, patogios lokacijos ir galimybės rasti pirkėjams aktualias paslaugas po vienu stogu. Džiaugiamės pranešdami, kad jau visai netrukus ši parduotuvė, vilniečių dar vadinama „Mindaugine“ arba „Mindaugo „Maxima“, atnaujins savo rūbą – atsišviežinusi pirkėjų ji lauks išsyk po savaitės, t. y. gegužės 12 dieną“, – teigia jis.
Kartu informuojama, kad savaitės laikotarpiui užvėrus „Maximos“ parduotuvės duris laikinai nedirbs ir prekybos centro pirmame bei antrame aukšte įsikūrę kitas paslaugas teikiantys verslai, pavyzdžiui, „Eurovaistinė“.
Taip pat – antrajame aukšte esanti automobilių aikštelė bei ten esantys pašto paslaugas teikiančių bendrovių paštomatai (išskyrus paštomatą pirmame aukšte, esantį arčiau Mindaugo g.) ir taromatas.
Atnaujinimas – kokių pokyčių tikėtis?
„Maximos“ atstovas dalijasi, kad esminiai pokyčiai per savaitę laiko truksiantį atnaujinimą įvyks performuojant ir papildant asortimentą pirkėjams aktualiais maisto produktais.
Plėsis šaldytų ir fasuotų, vietoje paruošto maisto, t. y. konditerijos ir kulinarijos, prekių pasiūla, gausės ir pieno bei jo produktų, taip pat šviežios fasuotos mėsos ir paukštienos pasirinkimas, pasaulio šalių virtuvių, konservuotos bakalėjos ir užkandžių prekių asortimentas.
„Vizualiai pirkėjai didžiausią pokytį pamatys kasų zonoje. Atsižvelgiant į tai, kad šios „Maximos“ didžioji dalis pirkėjų mieliau renkasi savitarnos kasas, bus praplėstas šių kasų kiekis. Vietoje buvusių 12 savitarnos ir 12 greito atsiskaitymo (be svarstyklių), po atnaujinimo parduotuvėje veiks net 20 naujos kartos savitarnos kasų. Be jų „Mindauginėje“ pirkėjai taip pat toliau galės rinktis savarankiško prekių skenavimo sistemą „Scan&Go“, įprastas kasas – jų veiks 10“, – sako T. Atraškevičius.
Ši trijų X „Maxima“ pirmąsyk duris atvėrė 1999-aisiais. Iš esmės parduotuvė buvo renovuota 2017-aisiais, o paskutinį kartą atnaujinta – 2019-aisiais, kai tapo viena moderniausių parduotuvių Baltijos šalyse.
Bendras prekybos centro plotas siekia virš 9,5 tūkst. kv. m, kurio „Maximos“ prekybiniam plotui atitenka beveik 5 tūkst. kv. m. Kartu šioje „Maximoje“ taip pat veikia ir mėsos bei konditerijos cechas, bendrai dirba 160 darbuotojų.