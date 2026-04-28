Nepatogioje situacijoje atsidūrusiam lankytojui su negalia – griežtas „Vichy“ atsakas: vandens parkas sulaukė įspėjimo

Tyrimas buvo pradėtas gavus skundą, kuriame nurodyta, kad praėjusių metų rugsėjį vyras su negalia apsilankė Vilniuje esančiame „Vichy“ vandens parke, kur, nespėjęs į tualetą, ištepė patalpas. Dėl to neribotam laikui buvo užblokuotas kliento abonementas.
Kaip tvirtino pareiškėjui atstovaujantis jo tėvas, toks sprendimas yra per griežtas, o incidentas įvyko ne dėl sūnaus kaltės. Nurodyta, kad lankytojas, staiga pajutęs pilvo skausmus, skubėjo į tualetą, tačiau tiek dušų, tiek pirčių zonose jie buvo užrakinti, be to, vyras nerado tualeto, skirto žmonėms su negalia.
Pareiškėjo atstovo teigimu, jis susisiekė su „Vichy“ administracija, atsiprašė už incidentą ir paprašė neatimti iš žmogaus su negalia džiaugsmo lankytis baseine. Kartu buvo pažymėta, kad klientas kartu su tėčiu vandens parke nuolat lankosi dar nuo 2007 m. ir per tą laiką jokių nusiskundimų jų atžvilgiu nebuvo.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai kreipusis į „Vichy“ vandens parką, šio atstovai teigė, kad pareiškėjas grubiai pažeidė įstaigos vidaus taisykles, užteršė didelį patalpų plotą ir taip sukėlė grėsmę kitų lankytojų sveikatai bei parko higienai. Dėl to įstaiga esą turi teisę nebeįleisti šio asmens.
Be to, vandens parko atstovai pažymėjo, kad nežinojo apie pareiškėjo negalią, taip pat patikino, kad įstaigoje visi tualetai buvo atrakinti, veikiantys bei aiškiai pažymėti.
Kaip sakė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Teisės grupės vadovė Audronė Daukšaitė-Timpė, nors tyrimo metu nenustatyta, kad vandens parko tualetai buvo neprieinami ar nepritaikyti, įstaiga šioje situacijoje neatsižvelgė į didesnį asmens su negalia pažeidžiamumą ir iš karto nustatė drastišką draudimą.
Be to, kaip pastebėjo teisininkė, pareiškėjo atstovas netrukus po incidento kreipėsi į vandens parką, paaiškindamas aplinkybes, bet įstaiga ilgamečiams lankytojams nepasiūlė jokių alternatyvų. Pavyzdžiui, sprendimų, kurie leistų suderinti ir higienos normų laikymąsi, ir asmens su negalia poreikius.
„Lygių galimybių įstatymas numato pareigą paslaugų teikėjams užtikrinti tinkamų sąlygų asmenims su negalia pritaikymą, tačiau to net nebuvo bandoma padaryti. Taigi šiuo atveju vandens parkas nepagrįstai apribojo pareiškėjo galimybes lygiomis teisėmis naudotis paslaugomis“, – konstatavo A. Daukšaitė-Timpė.
Tarnyba įspėjo „Vichy“ vandens parką dėl diskriminacijos negalios pagrindu, įstaigai rekomenduota iš naujo įvertinti sprendimą dėl pareiškėjui pritaikyto draudimo naudotis paslaugomis. Taip pat vandens parkui buvo pasiūlyta nusistatyti vidinę tvarką, pagal kurią, nagrinėjant situacijas, susijusias su žmonių su negalia poreikiais, įstaiga atliktų individualų aplinkybių vertinimą.
