Vieni didžiausių pasaulyje naftos gamintojų JAE, kurie anksčiau priešinosi OPEC nustatytoms gavybos kvotoms, iš šių kartelių pasitrauks penktadienį, gegužės 1 d., teigiama valstybinės naujienų agentūros WAM paskelbtame pranešime.
„Šis sprendimas atspindi JAE ilgalaikę strateginę ir ekonominę viziją ir kintantį energijos profilį“, – skelbė valstybinė naujienų agentūra.
„Būdami organizacijos nariais, mes įnešėme reikšmingą indėlį ir dar daugiau paaukojome visų labui. Tačiau atėjo laikas sutelkti pastangas į tai, ką diktuoja mūsų nacionaliniai interesai“, – priduriama pareiškime.
Naftos gabenimą Persijos įlanka, tad ir iš JAE, šiuo metu stabdo Irano vykdoma Hormuzo sąsiaurio blokada. Šiuo sąsiauriu paprastai būdavo gabenama apie penktadalį pasaulio naftos, tad dėl jo blokados stipriai išaugo pasaulinės naftos kainos.
Nuo Irano atakų po JAV ir Izraelio vasarį pradėto karo regione smarkiai nukentėję JAE taip pat susidūrė su problemomis santykiuose su galingąja kaimyne Saudo Arabija – didžiausia pasaulio naftos eksportuotoja ir dominuojančia jėga OPEC.
M. Dubnikovas: procesas labai įdomus
Nesibaigiančio JAV ir Irano karo metu JAE metė pirštinę kitoms arabų šalims, kurios irgi gyvena iš naftos. Pasitraukimas iš kartelio reiškia, kad ši valstybė nebepaklus kainų diktatui, kurį nustatinėja visos jos narės.
Tai gali susilpninti šią organizaciją, kuri, nepaisanti vidinių nesutarimų, paprastai siekė vieningos laikysenos, rašo „Spiegel.de“.
Tačiau JAV prezidentui Donaldui Trumpui tai būtų nemenkas laimėjimas. Jis jau seniai kaltino OPEC apiplėšinėjant pasaulį dirbtinai išpūstomis naftos kainomis. D. Trumpui taip pat nepatiko, kad, nepaisant JAV karinės paramos, Amerikos ginamos OPEC narės brangino naftą.
– Ar tai didelis sukrėtimas visam pasaulio naftos sektoriui?, – portalas Lrytas paklausė ekonomisto Mariaus Dubnikovo.
– Pirmiausia jis yra psichologinis. Tiesa, iš pradžių net pamaniau, kad traukiasi Saudo Arabija, tačiau apsirikau. Bet JAE išėjimas labai skaudus šiai pusę amžiaus gyvuojančiai organizacijai.
JAE pumpuoja apie 3 mln. barelių naftos per dieną, tai – 10 proc. visos OPEC gavybos apimčių. Dabar šis kiekis ir jo kaina taps nekontroliuojamas.
– Ar tai gali paskatinti tolesnį kartelio byrėjimą?
– Procesas labai įdomus. Ilgai OPEC narės kaltino viena kitą nesilaikant sutarčių, sukčiaujant, dabar galiausiai viena jų išeina. Tad 50 metų gyvuojanti organizacija ima prarasti narius.
Kiti irgi galbūt gali pasekti JAE pavyzdžiu. Vieno nario pasitraukimas rodo, kad spaudimas yra didelis.
– Galbūt dėl to gali sumažėti naftos kaina?
– Rinka šiek tiek reagavo – pasirodžius žiniai nafta atpigo, tačiau tik maždaug doleriu u0 barelį. Kaip bus toliau, pamatysime, tačiau nuostabos labai daug.
Kaip ten bebūtų, pagal šių metų rodiklius JAE yra trečia daugiausia naftos išgaunanti šalis tarp OPEC narių – po Saudo Arabijos ir Irako.