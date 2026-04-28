Pirmąjį metų ketvirtį šalies pramonės vertė padidėjo 4,2 proc.

Agentūros duomenimis, šių metų kovą visos pramonės produkcijos vertė sudarė 3,4 mlrd. eurų to meto kainomis ir, palyginti su vasariu, per mėnesį padidėjo 2,8 proc, o palyginti su praėjusių metų kovu, per metus padidėjo 4,6 proc.
Skaičiuojama, kad per mėnesį padidėjo kitų nemetalo mineralinių produktų gamybos produkcija – 33,4 proc., chemikalų ir chemijos produktų gamybos – 24,7 proc., tekstilės gaminių gamybos produkcija – 15,8 proc.
Tuo pačiu metu sumažėjo pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos produkcija – 51,1 proc., kitos gamybos – 7,3 proc., rafinuotų naftos produktų gamybos produkcija – 6,8 proc.
Susiję straipsniai
Visi duomenys pateikti pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.