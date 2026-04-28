Pradedamos platinti gynybos obligacijų emisijos – palūkanos viršys 2 proc.

Iki šiol buvo platinamos 6 mėnesių ir 1 metų trukmės gynybos obligacijų emisijos.
„Šiandien pradedame platinti gynybos obligacijas paskutinių įstatymo pakeitimų. Tikimės, kad tai leis padaryti šias gynybos obligacijas tiek labiau prieinamas žmonėms, tiek patogesnes, tiek patrauklesnes kaip investicinį mechanizmą. Ir tikimės, kad pavyks pritraukti daugiau lėšų į biudžetą, į gynybos biudžetą, šių obligacijų pagalba“, – antradienį spaudos konferencijoje teigė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Kaip skelbta anksčiau, valstybei platinant gynybos obligacijas, Seimas balandžio viduryje nusprendė panaikinti 2 proc. metinės palūkanų normos lubas – taip siekiama pritraukti daugiau finansavimo krašto apsaugai.
Finansų ministerijos teigimu, nuo šiol 6 mėn. ir 1 metų trukmės obligacijoms bus taikomos 2,4 proc. metinės palūkanos, 2 metų – 2,5 proc., 3 metų – 2,6 proc.
„Šios obligacijos jau yra pajamingesnės negu buvo ligi šiol“, – pažymėjo K. Vaitiekūnas.
Kaip skelbia ministerija, 2024 m. pradėjus gynybos obligacijų platinimą, per 28-ias emisijas žmonės, verslas ir kitos organizacijos iš viso įsigijo šių obligacijų už 362,6 mln. eurų, iš kurių – už 18 mln. eurų per 27-os ir 28-os emisijų platinimą, pasibaigusį pirmadienį.