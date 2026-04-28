Sukčiavimo planas žlugo: teisėsauga sustabdė bandymą pasisavinti milijonus eurų ES paramos

Ikiteisminis tyrimas šioje baudžiamojoje byloje pradėtas bendradarbiaujant su ES paramą administruojančia VšĮ „Inovacijų agentūra“. Jo metu nustatyta, kad Lietuvoje registruota bendrovė sudarė sutartį dėl celiuliozinės plėvelės prototipo ir gamybos technologijos kūrimo projekto finansavimo ES lėšomis. Bendra projekto vertė turėjo viršyti 5,6 mln. eurų, iš kurių daugiau nei 2,7 mln. eurų planuota gauti iš ES, o likusią dalį turėjo sudaryti paties projekto vykdytojo investicijos.
Tyrimo duomenimis, nusikalstamos veikos organizatoriai, neturėdami realių finansavimo šaltinių, siekė apgaule gauti ES paramą per jų kontroliuojamą bendrovę, faktiškai neinvestuodami nuosavų lėšų. Kaltinamieji klaidino Agentūrą, teikdami netikslius duomenis apie pirkimų konkursų rezultatus, atsiskaitymus už įrangą, slėpė tikruosius tiekėjus ir įrangos kainas. Agentūrai buvo pateikti suklastoti dokumentai, tarp jų – dirbtinai išpūstos vertės įrangos įsigijimo pasiūlymai.
Siekiant sudaryti teisėtos veiklos įspūdį, buvo imituojama, kad įranga perkama iš Estijos įmonės, tačiau nustatyta, kad sandoriai buvo fiktyvūs – realiai įranga įsigyta iš Baltarusijos ir Kinijos gamintojų per įmonę, susijusią su vienu iš nuteistųjų. Įrangos vertė nepagrįstai padidinta iki daugiau nei 4,5 mln. eurų.
Apgaulės atpažinimą apsunkino tai, kad vienas iš kaltinamųjų turėjo patirties ES finansuojamų projektų administravimo srityje, todėl gebėjo rengti dokumentus taip, kad jie nekeltų įtarimų.
Ikiteisminio tyrimo metu buvo renkami duomenys apie organizuotos grupės narių naudojamą apgaulę, buvo tikrinama, kaip naudojama išmokėta daugiau nei 119 tūkst. eurų paramos dalis.
Atliekant proceso veiksmus Lietuvoje, Estijoje, Lenkijoje, Belgijoje buvo nustatyta, jog projektą vykdanti bendrovė imitavo atsiskaitymą už įrangą ir suklastotų dokumentų pagrindu pateikė mokėjimo prašymą Agentūrai, pagal kurį iki 2023–12–31 turėjo būti išmokėta visa ES paramos suma, t. y. beveik 2,6 mln. eurų.
Siekdami užkirsti kelią ES lėšų įgijimui apgaule, 2023 m. gruodžio 20 d. Europos deleguotieji prokurorai kartu su FNTT pareigūnais sulaikė įtariamuosius ir pateikė jiems įtarimus dėl pasikėsinimo sukčiauti bei dokumentų klastojimo. Apie nustatytas aplinkybes informavus Agentūrą, likusi paramos dalis – beveik 2,6 milijonai eurų – nebuvo išmokėta, todėl nusikalstama veika nebuvo užbaigta ir ES lėšos nebuvo pasisavintos.
Visi keturi kaltinamieji pripažino savo kaltę. Atliekant ikiteisminį tyrimą fiktyvus bendrovės direktorius dėl dokumentų klastojimo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
Teismo baudžiamuoju įsakymu užbaigtas pirmasis šio didelės apimties tyrimo etapas. Tyrimas dėl galimai su nusikalstama schema susijusių Izraelio, Baltarusijos ir Vokietijos piliečių tęsiamas.
