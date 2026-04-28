Vis daugiau savivaldybių skelbia apie šildymo sezono pabaigą: pokyčiai – jau šią savaitę

2026 m. balandžio 28 d. 12:06
Lrytas.lt
Panevėžio rajono savivaldybė informuoja, kad, atsižvelgiant į šylančius orus ir faktinę lauko temperatūrą, 2026 m. balandžio 30 d. rajone baigiamas 2025–2026 metų šildymo sezonas.
Daugiabučių gyventojai, pageidaujantys šildymą pratęsti, gali tai padaryti savo nuožiūra: regioninio šilumos tiekėjo AB „Panevėžio energija“ administruojamuose namuose dėl šildymo pratęsimo bendru sutarimu sprendžia patys gyventojai. Vietinio – VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“ prižiūrimuose daugiabučiuose šildymas bus išjungtas pagal nustatytą tvarką, atsižvelgiant į technines galimybes.
Švietimo ir gydymo įstaigose šildymas bus išjungiamas palaipsniui – per 2–3 dienas nuo sezono pabaigos. Įstaigos, turinčios autonomines šildymo sistemas, šildymą gali tęsti ilgiau, tačiau patirtos išlaidos privalo būti pagrįstos.
Rajono savivaldybė primena, kad pereinamuoju laikotarpiu gyventojai dėl šildymo reguliavimo gali tartis su namų administratoriais ir sprendimus priimti atsižvelgdami į realų poreikį.
Šildymo sezono pradžią ir pabaigą kiekviena savivaldybė nustato individualiai, įvertindama faktines oro sąlygas bei kitus kriterijus.
Lrytas primena, kad balandžio 30 d. šildymą išjungs ir Klaipėdos savivaldybė. Apie sprendimą užbaigti šildymo sezoną anksčiau taip pat skelbė Kauno rajono savivaldybė.
