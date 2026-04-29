„Iki“ siūlo vasarą nemokamai pagyventi pajūryje

Šiuo metu „Iki“ kviečia prisijungti darbuotojus, norinčius šiltąjį sezoną ar ilgesnį laiką dirbti vienuose populiariausių šalies kurortų. „Iki“ galėtų įdarbinti žmones į įvairias pozicijas, kurios leidžia derinti darbo laiką su poilsiu.
„Vasarą pajūrio parduotuvėse stipriai išauga pirkėjų srautai, todėl ieškome papildymo komandoms. Matome, kad šie sezoniniai pasiūlymai žmonėms patrauklūs ne tik dėl galimybės užsidirbti, bet ir dėl aplinkos – daugelį motyvuoja tai, kad po darbo jie gali laiką leisti prie jūros, jiems nereikia išlaidauti būstui. Turime darbuotojų, kurie į pajūrį sugrįžta ne pirmą sezoną, o tai rodo, kad toks darbo modelis pasiteisina“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.
Šventojoje „Iki“ siūlo 20 darbo vietų: laukiami kasininkai (-ės)-pardavėjai (-os), salės darbuotojai (-os). Nidoje ieškoma 6 kasininkų (-ių)-pardavėjų – tiesa, susidomėjimas čia jau milžiniškas, kandidatų netrūksta. Palangoje šiais metais „Iki“ atidarys naują didžiausio formato parduotuvę, tad siūlo darbą tiek sezono metu, tiek ir ilgesniam laikotarpiui. Kviečiami prisijungti pamainos vadovai (-ės), kasininkai (-ės)-pardavėjai (-os).
Nemokamas apgyvendinimas, didesnė alga ir kompensuoti mokesčiai į Nidą
Vasaros laikotarpiu sezoniniams darbuotojams pajūrio parduotuvėse dirbantiems darbuotojams „Iki“ siūlo ir didesnį atlyginimą nei kitose „Iki“ parduotuvėse. Tačiau vien finansine motyvacija darbo privalumai neapsiriboja.
„Ieškome žmonių, kurie nori ne tik sezoninio darbo, bet ir geros vasaros patirties. Siekiame sudaryti kuo patrauklesnes sąlygas, kad atvykusieji į pajūrį galėtų susitelkti į darbą, o laisvu metu mėgautis visais kurorto privalumais. Tikime, kad toks derinys daugeliui tampa puikia proga vasarą praleisti kitaip – prasmingai, patogiai ir su papildoma finansine nauda“, – sako Vaidilutė Žukauskienė, l. e. p. „Iki“ Žmonių ir kultūros departamento vadovė.
Į Šventąją ir Nidą dirbti atvykstantiems komandos nariams „Iki“ suteikia nemokamą apgyvendinimą. Šventojoje darbuotojai apgyvendinami svečių nameliuose, iš kurių darbo vietą galima pasiekti pėsčiomis per 10–15 minučių. Nidoje apgyvendinimas taip pat itin patogus – poilsio namai įsikūrę vos už apie 100 metrų nuo parduotuvės.
Dar viena papildoma nauda laukia pasirinkusiųjų darbą Nidoje: „Iki“ apmoka kelto bilietus ir padengia ekologinį mokestį už įvažiavimą į Neringą. „Tai leidžia darbuotojams išvengti papildomų išlaidų atvykstant į vieną gražiausių Lietuvos vietų, o patogus grafikas leis ją gerai pažinti“, – sako V. Žukauskienė.
Nemokamas maitinimas ir vasarai pritaikytas darbo grafikas
Visuose kurortuose, kaip ir kituose Lietuvos miestuose, parduotuvės darbuotojams „Iki“ užtikrina nemokamą maitinimą, kad jiems dar vienu kasdieniu rūpesčiu būtų mažiau. Sezoniniai darbuotojai taip pat iškart gali pradėti naudotis ir kitais „Iki“ komandai suteikiamais privalumais – pavyzdžiui, nuolaidomis „Iki“ parduotuvėse ir pas partnerius.
Darbo grafikai „Iki“ pajūryje sudaryti taip, kad liktų laiko ir pramogoms, ir poilsiui. Nidoje taikomas 4 darbo dienų ir 4 laisvų dienų grafikas, o Šventojoje – 2 darbo ir 2 poilsio dienų. Toks modelis leidžia patogiai planuoti laiką ir išnaudoti vasaros privalumus.
„Iki“ darbas – tai darbas arčiau tavęs. Prisijunk prie komandos ir tu. Dėl darbo galimybių kreipkis sau patogiu būdu:
- atranka@iki.lt
- + 370 641 12 582
- iki.lt/karjera