Atidaryta nauja picerija: dirbs tik kelias valandas per dieną, bet picos – vos už 4 eurus

Nauja picerija duris šią savaitę atvėrė Klaipėdos turizmo mokyklos patalpose Taikos prospekte.
Kaip naujienų portalui VE.lt sakė šios mokyklos direktorius Audrius Kurlavičius, piceriją įstaiga įrengė ir krosnį įsigijo iš savo lėšų. Picas iš aukščiausios kokybės itališkų miltų joje keps du buvę šios mokymo įstaigos mokiniai Dovydas Vendzelis ir Modestas Mikalauskas.
„Pernai kilo idėja, kad mokyklos patalpose, kurios buvo atlaisvintos ir nenaudojamos, galime įrengti kažką naudingo ir miestui, ir mums. Mūsų mokiniai mėgsta picas. Per pertraukas dažnai bėga į kitą gatvės pusę valgyti picų, tai nutarėme, kad ir patys galime jas kepti“, – pradžią prisiminė A. Kurlavičius.
Anot jo, į mokyklą kreipiasi daug darbdavių, ieškančių profesionalių picų kepėjų, tačiau kulinarus ir konditerius ruošianti Klaipėdos turizmo mokykla iki šiol tokių specialistų nerengdavo.
Atidarius piceriją, mokykla turi puikią bazę į mokymų modulį įtraukti ir picų kepimą.
„Picakepių tikrai trūksta, tad įrengę piceriją mes turime geresnes sąlygas praplėsti mokymų kursą ir įtraukti picų kepimą į programą. Tą pradėsime daryti nuo kitų metų“, – sakė A. Kurlavičius.
Naujos picerijos meniu kol kas yra tik 4 rūšių ir pavadinimų picos. Receptus ruošė ir picerijos įrengimo klausimais konsultavo buvę Turizmo mokyklos mokiniai, kurie jau turi šio darbo patirties.
Mokyklos direktorius sako, kad naujoje maitinimo įstaigoje bus orientuojamasi į kokybę – kokybiškus miltus ir šviežius, aukštos kokybės produktus.
Picerija dirbs tik tris dienas per savaitę: antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 11.15 val. iki 14 valandos.
„Orientuojamės ne į gamybą ir darbą iki vėlumos. Mums svarbiausia, kad būtų skanu, kokybiška. Tešlą ruošime tik tai dienai, kad ji būtų šviežia ir picos būtų suvalgytos tą pačią dieną. Vėliau meniu keisime, atsižvelgdami į tendencijas ir poreikius įvesime naujų skonių“, – sako Klaipėdos turizmo mokyklos vadovas.
Turizmo mokykloje jau ilgą laiką sėkmingai veikia restoranas ir cukrainė.