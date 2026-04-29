Benzino kaina JAV pasiekė aukščiausią lygį nuo Irano karo pradžios: štai, kiek kainuoja

Panašiame lygyje benzino kaina pastarąjį kartą buvo prieš maždaug ketverius metus, kai Rusija pradėjo invaziją į Ukrainą. Irano karo pradžioje vasario gale benzino kainos vidurkis JAV buvo 2,98 dolerio. Nuo tada kaina pakilo maždaug 40 proc.
Kaina, be kita ko, kyla dėl Irano vykdomos pasaulinei naftos prekybai svarbaus Hormuzo sąsiaurio blokados. Nors Persijos įlankos šalių naftos eksportas pirmiausiai nukreiptas į Rytų Azijos šalis, pavyzdžiui, Kiniją ar Japoniją, žaliavų kainos didėja visame pasaulyje. Dėl to brangsta ir degalai.
Lyginant su europiečiais, amerikiečiai degalinėse vis dar moka nebrangiai. Skaičiuojant litrais ir eurais, benzino kaina JAV dabar yra 94 centai. JAV taiko mažesnius mokesčius kurui. Be to, šalis pati turi didelių naftos išteklių.
JAV vyriausybei degalų kainų kilimas yra nepatogi tema: prezidentas Donaldas Trumpas per rinkimų kampaniją žadėjo energijos kainas šalyje sumažinti perpus. Tačiau likus maždaug pusmečiui iki svarbių vidurio kadencijos rinkimų, iki to labai toli.
