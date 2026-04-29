Kaime augantis verslas: „Juko day“ stiprina regionų gyvybingumą

MB „Juko day“ – tai verslas, kuriame gimsta moteriški, vyriški ir vaikiški drabužiai. Įmonės įkūrėja Aistė Inčiūrienė pasakoja, kad pradžia nebuvo lengva, tačiau aiški vizija ir tikėjimas savo idėja padėjo įveikti iššūkius. „Norėjosi kurti ne tik produktą, bet ir darbo vietas regione, suteikti žmonėms galimybę dirbti arčiau namų“, – sako ji.
Svarbus postūmis verslui buvo 2021 metais gautas finansavimas iš KB „Pilies“ kredito unijos, LKU kredito unijų grupės narės. Pasinaudojusi finansine priemone „Verslumo skatinimas 2“, įmonė rekonstravo administracinį pastatą, pritaikydama jį gamybai ir darbuotojų poreikiams. Tai leido ne tik padidinti gamybos apimtis, bet ir pagerinti darbo sąlygas.
KB „Pilies“ kredito unijos vadovė Gintarė Lanauskienė pabrėžia, kad tokie projektai yra itin svarbūs regionų stiprinimui: „Matome didelę prasmę finansuoti smulkųjį verslą regionuose. Tai ne tik ekonominė nauda, bet ir socialinis stabilumas: kuriamos darbo vietos, stiprinamos bendruomenės, mažėja migracija į didmiesčius ar užsienį.“
Susiję straipsniai
Broliai Ignas ir Vilius Lietuvoje tą daro vieninteliai – tenka sukarti tūkstančius kilometrų: „Vokiečiai mus vadina bepročiais“
Smulkaus verslo kreditavimo galimybės kaip niekada plačios – kaip gauti geriausią pasiūlymą ir nesuklysti
Šiandien „Juko day“ yra ne tik gamybos įmonė, bet ir darbdavys savo krašte. Šiuo metu įmonėje dirba 7 darbuotojai: siuvėjai, konstruktoriai ir administracijos specialistai. Nors komanda nėra didelė, ji stipri, motyvuota ir glaudžiai bendradarbiaujanti. Įmonė suteikia darbuotojams galimybę realizuoti save, išlaikyti stabilias pajamas ir derinti darbą su šeimos gyvenimu.
A. Inčiūrienė akcentuoja, kad vienas didžiausių privalumų veikti kaimiškoje vietovėje – glaudus ryšys su bendruomene: „Mes vieni kitus pažįstame, padedame, palaikome. Tai kuria visiškai kitokią darbo atmosferą nei dideliuose miestuose.“ Pasak jos, darbuotojų lojalumas ir motyvacija dažnai būna net didesni nei didmiesčiuose veikiančiose įmonėse.
Toks verslas kuria ne tik ekonominę, bet ir socialinę vertę. Jis padeda išlaikyti gyvybingus regionus, mažina socialinę atskirtį ir suteikia žmonėms galimybę kurti savo ateitį ten, kur jie gyvena. Net ir 7 darbo vietos mažesnėje vietovėje yra reikšmingas indėlis į vietos ekonomiką ir bendruomenės stabilumą.
KB „Pilies“ kredito unija, aktyviai finansuodama smulkųjį ir vidutinį verslą, prisideda prie tokių sėkmės istorijų kūrimo. „Mūsų tikslas – būti ne tik finansiniu partneriu, bet ir patikimu ramsčiu verslo augimui“, – teigia G. Lanauskienė. Pasak jos, kiekvienas finansuotas projektas yra investicija ne tik į verslą, bet ir į žmones.
„Juko day“ pavyzdys rodo, kad inovacijos ir augimas gali vykti ne tik didmiesčiuose. Svarbiausia – idėja, atkaklumas ir tinkami partneriai. Šiandien įmonė sėkmingai plečia savo veiklą, kuria naujus produktus ir stiprina pozicijas rinkoje.
Tokios istorijos įkvepia ir kitus regionų gyventojus imtis verslo, nebijoti kurti ir augti ten, kur yra jų šaknys. Kaime gimęs verslas gali būti modernus, konkurencingas ir tvarus – svarbu tikėti savo idėja ir drąsiai žengti pirmyn.
„Juko day“ – tai ne tik drabužių gamintojas. Tai gyvas įrodymas, kad regionai gali būti stiprūs, o smulkusis verslas – reikšminga jų ekonomikos dalis.