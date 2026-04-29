Ne kartą teistam verslininkui – kaltinimai iššvaisčius bendrovės lėšas: galėjo ištaškyti šimtus tūkstančių eurų

2026 m. balandžio 29 d. 16:58
Gytis Pankūnas
Prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje anksčiau ne kartą teistas Vilniaus verslininkas kaltinamas sistemingai savinęsis ir iššvaistęs vienos Pakruojo rajone registruotos bendrovės lėšas, apgaulingai tvarkęs finansinę apskaitą bei netinkamai panaudojęs gautas paskolas.
Anot prokuratūros, ikiteisminio tyrimo duomenimis, laikotarpiu nuo 2020 m. birželio iki 2022 m. rugsėjo mėnesio kaltinamasis faktiškai vadovavo bendrovei ir kontroliavo jos finansinę veiklą.
Kaip nurodo teisėsaua, verslininkas, siekdamas nuslėpti tikrąją bendrovės finansinę padėtį, sąmoningai neorganizavo tinkamos apskaitos: nepaskyrė už apskaitą atsakingo asmens, neįformino grynųjų pinigų operacijų, nefiksavo dalies pajamų ir išlaidų, neregistravo ūkinių operacijų apskaitos registruose. Dėl tokių veiksmų, anot prokuratūros, tapo neįmanoma nustatyti tikrųjų bendrovės veiklos rezultatų, jos turto bei įsipareigojimų.
„Nusikalstama schema buvo grindžiama bendrovės lėšų naudojimu asmeniniams tikslams: buvo apmokamos kitų įmonių skolos, padengiami asmeniniai įsipareigojimai, apmokėtos kelionės, pirktos įvairios prekės ir paslaugos. Tokiu būdu, tyrimo duomenimis, buvo pasisavinta bei iššvaistyta beveik 757 tūkst. eurų“, – teigiama prokuratūros pranešime spaudai.
Be to, tyrimo metu nustatyta, kad kaltinamasis neteisėtai disponavo kredito lėšomis. Anot teisėsaugos, gavęs finansavimą bendrovės projektams, dalį paskolų jis panaudojo ne pagal paskirtį – dengė kitų įmonių įsipareigojimus, pervedė pinigus tretiesiems asmenims ar išgrynino lėšas asmeninėms reikmėms.
„Dėl tokių veiksmų finansų įstaigoms buvo padaryta didelė turtinė žala: vienai jų – daugiau kaip 42 tūkst. eurų, kitai – 85 tūkst. eurų“, – nurodo prokuratūra.
Anot teisėsaugos, nusikalstama schema veikė ilgą laiką, o kaltinamojo formaliai paskirti vadovai buvo naudojami tik kaip priedanga, jiems nežinant apie faktiškai vykdomas finansines operacijas.
Kaltinamajam pareikšti kaltinimai dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo ir organizavimo, turto pasisavinimo, turto iššvaistymo bei kredito panaudojimo ne pagal paskirtį. Dėl bankroto likviduojamos įmonės nemokumo administratorius bendrovei padarytos žalos atlyginimui jam pareiškė civilinį ieškinį 756 878 eurų sumai.
Kaltinamasis anksčiau jau buvo ne kartą teistas už finansinio pobūdžio nusikalstamas veikas, susijusias su apskaitos pažeidimais ir sukčiavimu.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmams.
