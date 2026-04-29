Po skandalo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje – J. Zailskienės atsakas

Naujienų portalas „lrt.lt“ skelbė anoniminės Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) darbuotojų apklausos rezultatus, kurie parodė, kad žmonės jaučiasi negirdimi bei žeminami ministerijos vadovybės, o agresyviu bendravimu esą išsiskiria už ES investicijų, lygių galimybių, šeimos ir vaiko teisių apsaugos sritis atsakinga viceministrė.
„Vertinu Ritą Grigalienę kaip specialistę, dirbančią stipriai nevyriausybinių organizacijų sektoriuje, moterų teisių, moterų lygybės srityje – kalbėjau su Rita Grigaliene ir sakiau, jei bus faktų, patvirtinančių tai, kas rašoma, tada teks atsisveikinti“, – Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdyje trečiadienį kalbėjo J. Zailskienė.
Anksčiau ministrė Eltai yra sakiusi, kad asmeniškai jokių darbuotojų skundų dėl viceministrės nesulaukė ir kad viceministre pasitiki.
Kaip skelbta, apklausa parodė, kad kai kurie SADM darbuotojai „jaučia atitolimą“ nuo vadovybės, mano esantys nevertinami kaip ekspertai, reikiamą informaciją apie politinius sprendimus gauna pavėluotai, nesijaučia saugiai reikšdami savo vertinimus vadovams.
Anot portalo „lrt.lt“ gautų darbuotojų nuomonių, ministerijos vadovybė vengia pripažinti, kad daromos klaidos kartojant, kad vykdoma politinė programa, nesiklausant darbuotojų argumentų, taip pat, nors vadovybė nuolat kartoja raginimą kalbėtis, išlaikoma distancija, gynyba puolant kitų idėjas ar nuomones, jaučiama arogancija.
Portalo duomenimis, nuo 2026 m. pradžios iki dabar į darbą ministerijoje priimta 17 darbuotojų, išėjo 9 darbuotojai, tuo metu pernai priimti 43, išėjo 34 žmonės.
Anot J. Zailskienės, laikotarpiu nuo 2020-ųjų labiausiai darbuotojų kaita ministerijoje stebėta užpernai.
Rodyti daugiau žymių