D. Trumpo pareiškimai išgąsdino rinkas – tokių naftos kainų nebuvo ištisus ketverius metus

Du informuoti šaltiniai portalui „Axios“ taip pat pranešė, kad ketvirtadienį JAV Centrinio komandavimo vadas admirolas Bradas Cooperis D. Trumpą supažindins su naujus galimų karinių veiksmų Irane planais.
Pasak naujienų portalo, tai rodo, kad JAV prezidentas rimtai svarsto galimybę atnaujinti didelio masto karines operacijas – derybų tikslais nutrauktas prieš daugiau nei tris savaites – siekdamas išeiti iš aklavietės derybos arba suduoti paskutinį smūgį prieš užbaigdamas karą.
Įstrigus diplomatiniams procesams tarp Irano ir JAV, D. Trumpas trečiadienį telefonu kalbėjosi su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, kuris jį įspėjo apie „žalingas pasekmes“, jei JAV ir Izraelis atnaujins karinius veiksmus Irane.
Rusijai panorus padėti užbaigti karą Irane – JAV pasiūlymas: D. Trumpas atskleidė pokalbio detales
Susitikęs su naftos bendrovių vadovais, D. Trumpas tikino, kad Irano uostų blokada – kurią Teheranas reikalauja nutraukti prieš sudarant bet kokį susitarimą – yra veiksmingesnė nei bombardavimas.
JAV Centrinė vadavietė (CENTCOM) trečiadienį platformoje „X“ pranešė pasiekusi „svarbų etapą, sėkmingai nukreipdama 42-ą komercinį laivą, bandžiusį pažeisti blokadą“.
Ji teigė suskaičiavusi „41 tanklaivį su 69 mln. barelių naftos, kurių Irano režimas negali parduoti“, ir įvertino jų vertę daugiau nei 6 mlrd. JAV dolerių.
Naujienų agentūra AFP atkreipia dėmesį, kad D. Trumpas patiria didelį politinį spaudimą užbaigti karą Artimuosiuose Rytuose, kuris yra nepopuliarus net tarp didžiosios dalies jo rinkėjų, nes padidino išlaidas JAV vartotojams ir sutrikdė JAV sąjungininkes.
Kalbėdamas su „Axios“ D. Trumpas pakomentavo Irano uostų blokadą.
„Jie dūsta kaip įdaryta kiaulė. Ir jiems bus dar blogiau. Jiems negalima turėti branduolinio ginklo“, – kalbėjo JAV prezidentas.
Naftos kainos šoktelėjo iki ketverius metus nematytų aukštumų. „Brent“ rūšies naftos kainos pristatymui birželį pakilo daugiau nei 7 proc. iki 126,41 dolerio, o „West Texas Intermediate“ – apie 3 proc. iki 110,31 dolerio. Vėliau abiejų kainos šiek tiek sumažėjo.
