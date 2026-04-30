Gegužės 1-oji parduotuvėse, bankų ir pašto skyriuose: ką žinoti apie darbo laiką šventinę dieną

Kaip dirbs parduotuvės?
Balandžio 30 d. bei gegužės 1 d. prekybos tinklų „Iki“, „Norfa“, „Maxima“, „Lidl“ bei „Rimi“ parduotuvių darbo laikas nesikeis – apie tai portalą Lrytas informavo parduotuvių atstovai.
Tačiau prasidėjus šiltajam sezonui „Iki“ keičia dviejų tinklo parduotuvių darbo laiką. Jau nuo gegužės 1 d. Nidoje, Naglių g., esanti parduotuvė kasdien dirbs nuo 8.00 iki 21.00 val., o Molėtuose, Vilniaus g., esanti parduotuvė pirmadieniais–šeštadieniais dirbs nuo 8.00 iki 22.00 val., sekmadieniais – nuo 8.00 iki 21.00 val.
Bankų darbo laikas
„Luminor“ skelbia, kad ketvirtadienį ir penktadienį interneto bankas bei bankomatai veiks įprastai, tačiau keisis klientų konsultavimo centrų darbo laikas.
Balandžio 30 d. Šiaulių „Akropolio“ klientų konsultavimo centras dirbs nuo 10 iki 21 val., kiti klientų konsultavimo centrai dirbs viena valanda trumpiau nei įprastai, o skambučių centras klientus konsultuos nuo 8 iki 20 val.
Gegužės 1 d. klientų konsultavimo centrai nedirbs, išskyrus Šiaulių „Akropolio“ klientų konsultavimo centrą, kuris klientus aptarnaus nuo 10 iki 21 val. Tądien nedirbs ir skambučių centras. Jei banko nedarbo metu prireiktų užblokuoti mokėjimo kortelę, tai galima padaryti paskambinus telefonu +370 5 239 3444.
Penktadienį neveiks tarpbankinių atsiskaitymų sistemos – dėl šios priežasties banko klientai, planuojantys atlikti mokėjimus, raginami tai padaryti iki balandžio 30 d. 16 val.
„Swedbank“ padaliniai balandžio 30 d. dirbs viena valanda trumpiau, gegužės 1 d. banko padaliniai nedirbs.
Konsultacijų telefonu centras gegužės 1 d. dirbs kaip įprastai dirbama vakarais bei sekmadieniais, kuomet klientams suteikiamos būtiniausios paslaugos – prarastos kortelės ar prisijungimo priemonės blokavimas, draudimo žalos registravimas.
Ne prekybos centruose esantys „Artea“ banko skyriai ir prekybos centro „Panorama“ skyrius balandžio 30 d. dirbs valanda trumpiau. Kiti prekybos centruose esantys skyriai – kaip įprastai.
Gegužės 1 d. dirbs tik Vilniaus, Kauno ir Šiaulių „Akropoliuose“ bei Šiaulių „Tilžėje“ esantys banko skyriai. Tądien nuotolinis klientų aptarnavimo centras nedirbs, bus vykdomi tik momentiniai mokėjimai – kiti pervedimai, atlikti po balandžio 30 d. 16 val., bus vykdomi gegužės 4 d.
„Citadele“ banko skyriai Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje ketvirtadienį dirbs viena valanda trumpiau, iki 16 val., o Vilniuje (Konstitucijos pr. 18B) – iki 17 val. Vilniaus „Akropolio“ ir Šiaulių „Akropolio“ skyriai dirbs įprastai.
Tuo metu penktadienį dirbs tik Vilniaus ir Šiaulių „Akropolių“ skyriai.
Ką žinoti apie siuntų pristatymą?
Lietuvos paštas informuoja, kad gegužės 1 d. dirbs tik dalis prekybos centruose esančių pašto skyrių. Šią dieną taip pat nebus teikiamos laiškininkų bei kurjerių paslaugos.
LP EXPRESS tinklo paštomatai veiks, tačiau siuntos į juos nebus pristatomos ir išimamos iš jų.
Žemiau pateikiame pašto skyrių darbo laiką:
