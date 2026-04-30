Ką apie įmonę pasako darbo aplinka?

Pasak Eglės Gasiūnienės, švedų ergonomiškų baldų gamybos ir prekybos kompanijos „AJ Produktai“ atstovės Lietuvoje, žmonės, kurie savo darbu verslui sukuria didelę dalį vertės, verti didesnio dėmesio ir rūpesčio, pasireiškiančio per patogios, jėgas ir sveikatą tausojančios darbo vietos įrengimą.
Apie ergonomiką – tyla
Pasklaidžius darbo skelbimus kvalifikuotiems darbininkams, galima pamatyti, kad darbe jiems žadamos darbo priemonės, karjera, mokymai, nemokamas parkingas ir kava, laisvalaikis su kolegomis, dalinai apmokama sporto salė, sveikatos draudimas ir daugybė kitų gėrybių. Kuo pažangesnis verslas, tuo platesnis papildomų naudų sąrašas.
Susiję straipsniai
Tačiau apie fizines darbo sąlygas – tyla. „Neteko matyti darbo skelbimo, kuriame būtų žadama ergonomiška darbo vieta ir aplinka, nors tai yra pats svarbiausias dalykas. Neabejoju, jog kai kuriose įmonėse darbo vietos būtent taip ir yra įrengtos. Bet bendrai apėmus, verslo kultūra dar nėra tokia aukšta, kad darbo vietos ergonomiškumą galėtume nutylėti, kaip savaime suprantamą dalyką „, – pastebėjo E. Gasiūnienė.
Kenčia keliai
Pramonės įmonėse, gamybos cechuose, dirbtuvėse, sandėliuose, statybose ir kituose darbuose, kur reikalinga fizinė jėga, dirbantys žmonės susiduria ne tik su traumų rizika. Didžiausią žalą daro netinkamos darbo sąlygos, kasdieną, lėtai bloginančios sveikatos būklę, kol galiausiai atsiranda skausmai.
Viena jautriausių kūno dalių yra keliai. Nuo ilgo ir dažno klūpėjimo vystosi bursitas – mažų skysčio maišelių, saugančių kelio sąnarį nuo trinties tarp kaulų, uždegimas. Kelias patinsta, skauda jį judinant. Bet koks fizinis darbas yra papildoma apkrova visam kūnui. Pasikartojantys judesiai, ilgas stovėjimas ant kietų grindų, didelių svorių kilnojimas pirmiausia žaloja kelius.
Kad nereikėtų dirbti atsiklaupus, „AJ Produktai“ sukūrė žemas kėdutes su ratukais. Jos yra reguliuojamo aukščio, apačioje turi lentyną, ant kurios patogu pasidėti darbui reikalingus įrankius. Kita kėdė, skirta palengvinti darbą nepatogioje padėtyje, turi ne tik paminkštintą sėdynę, bet ir atlošą bei lanką kojoms.
Priemonės, kurios mažina apkrovą
Ergonominiai, nuovargį mažinantys kilimėliai taip pat tausoja kelius. Jie sumažina kūno spaudimą, kuris atsiranda ilgai stovint, mažesnė apkrova tenka ir nugarai, klubams bei pėdoms. Darbo vietos kilimėlių pasirinkimas yra itin didelis.
Specialiai dirbtuvėms sukurtas kilimėlis su storu paminkštinimu yra parduodamas metrais. Kaip ir dauguma šio gamintojo produktų, jis sukurtas atsižvelgiant į galimas nepageidaujamas situacijas: neslidinėja, jo paties paviršius neslidus, užapvalintais kraštais, kad niekas už jo neužkliūtų.
Iš įpročio, kad būtų greičiau arba dėl to, kad nėra kitos išeities, žmonės per dažnai kelia ir neša sunkius daiktus.
Keliams tai sukelia tikrą stresą. „AJ Produktai“ elektroniniame gaminių kataloge yra visas atskiras skyrius „Vežimėliai ir ratukai“, kur sudėti vežimėliai bene visiems gyvenimo atvejams, su rankenomis ir be jų, dviračiai, keturračiai, dviaukščiai ir daugiaaukščiai, skirti vežti įvairaus dydžio ir svorio daiktus. Pvz.: sunkioms, iki 200 kg., didelių gabaritų medienos, stiklo, plastiko, metalo plokštėms pervežti skirtas lengvai riedantis dviratis vežimėlis su nedidele platforma pasidėti kroviniui.
Visų vežimėlių siaubas yra aukšti slenksčiai. Jiems išvengti sukurti šlaitiniai slenksčiai.
Vežimėliai su mechanine ar hidrauline kėlimo įranga taip palengvina daugelį darbų.
Visiems šio gamintojo produktams yra suteikiama 7 m. garantija.
Pasak E. Gasiūnienės, įrengti ergonomišką darbo vietą pramonės įmonėje nėra sudėtinga, nes „AJ Produktai“ asortimentas sukurtas atsižvelgus į daugelio verslų patirtį ir poreikius. „Ergonomiška darbo vieta nėra „malonus priedas“. Tai būtina sąlyga verslui, kuris siekia ilgalaikės sėkmės“, – pridūrė bendrovės generalinė direktorė.