Prekybos tinkle – užkrėsta mėsa: dar galite grąžinti

2026 m. balandžio 30 d. 12:32
Lrytas.lt
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) tinklapyje pranešama, kad į prekybos tinklo „Lidl“ lentynas pateko užkrėsta vištiena. Prekybininkai sako, kad šią mėsą jau išėmė iš prekybos, tačiau jei pirkėjai jos dar nesuvalgė – gali grąžinti ir atgauti pinigus.
Kaip balandžio 29 d. pranešama VMVT pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemoje, prekybos tinkle „Lidl“ prekiautoje šviežioje vištienoje (šviežia viščiukų broilerių vidinė filė (A klasės)) iš Lenkijos, nustatyta bakterija Salmonella Infantis.
Naujienų portalui Lrytas susisiekus su minimu prekybos tinklu, jų viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė patikina, kad jie produktų kokybei skiria itin didelį dėmesį, taip pat kelia aukštus kokybinius reikalavimus tiekėjams bei gamintojams.
„Vos tik gavę informaciją apie galimus mikrobiologinius neatitikimus produkte, iškart pradėjome vidinį tyrimą dėl šios situacijos, siekiant išvengti tokių galimų neatitikimų ateityje.

N. Mačiulis paneigė kalbas apie „buvimą ant krizės slenksčio“: ekonomikos klestėjimas aukso amžiuje

Nors šio produkto galiojimo terminas jau yra pasibaigęs, prekyboje jo jau nebeturime, tačiau pirkėjai, įsigiję šį produktą, gali be pirkimo kvitu jį grąžinti bet kurioje mūsų parduotuvėje ir jiems bus grąžinti pinigai“, – užtikrina L. Skersytė.
Produktą grąžininti galima iki gegužės 7 dienos imtinai. Apie tokią galimybę pirkėjai informaciniu plakatu bus informuojami visose „Lidl“ prekybos vietose.
Susiję straipsniai
Jei pirkote šią dešrą – skubėkite grąžinti: prekybos tinklas joje aptiko pavojingą bakteriją

Jei pirkote šią dešrą – skubėkite grąžinti: prekybos tinklas joje aptiko pavojingą bakteriją

Latvijos „Mere“ parduotuvėje – užkrėsta lietuviška mėsa: atsakė, ar ji pateko į Lietuvą

Latvijos „Mere“ parduotuvėje – užkrėsta lietuviška mėsa: atsakė, ar ji pateko į Lietuvą

Prekybos tinklas kreipėsi į pirkėjus – prašo grąžinti užkrėstą vištieną

Prekybos tinklas kreipėsi į pirkėjus – prašo grąžinti užkrėstą vištieną

„Kilus klausimams, kviečiame pirkėjus susisiekti su „Lidl Lietuva“ Klientų aptarnavimo skyriumi nemokamu telefono 0 800 10011.
Apgailestaujame dėl šio nemalonaus nutikimo, dėsime pastangas, kad tokie atvejai nepasikartotų ateityje“, – teigia prekybos tinklo viešųjų ryšių vadovė L. Skersytė.
Primename, kad Salmonella Infantis gali sukelti salmoneliozę. Liga pasireiškia pilvo ir galvos skausmais, karščiavimu, pykinimu ir viduriavimu, taip pat gali sukelti dehidrataciją ir pan.
