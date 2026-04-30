Prekybos tinkle – užkrėsta mėsa: dar galite grąžinti

Kaip balandžio 29 d. pranešama VMVT pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemoje, prekybos tinkle „Lidl“ prekiautoje šviežioje vištienoje (šviežia viščiukų broilerių vidinė filė (A klasės)) iš Lenkijos, nustatyta bakterija Salmonella Infantis.
Naujienų portalui Lrytas susisiekus su minimu prekybos tinklu, jų viešųjų ryšių vadovė Lina Skersytė patikina, kad jie produktų kokybei skiria itin didelį dėmesį, taip pat kelia aukštus kokybinius reikalavimus tiekėjams bei gamintojams.
„Vos tik gavę informaciją apie galimus mikrobiologinius neatitikimus produkte, iškart pradėjome vidinį tyrimą dėl šios situacijos, siekiant išvengti tokių galimų neatitikimų ateityje.
N. Mačiulis paneigė kalbas apie „buvimą ant krizės slenksčio“: ekonomikos klestėjimas aukso amžiuje
Nors šio produkto galiojimo terminas jau yra pasibaigęs, prekyboje jo jau nebeturime, tačiau pirkėjai, įsigiję šį produktą, gali be pirkimo kvitu jį grąžinti bet kurioje mūsų parduotuvėje ir jiems bus grąžinti pinigai“, – užtikrina L. Skersytė.
Produktą grąžininti galima iki gegužės 7 dienos imtinai. Apie tokią galimybę pirkėjai informaciniu plakatu bus informuojami visose „Lidl“ prekybos vietose.
„Kilus klausimams, kviečiame pirkėjus susisiekti su „Lidl Lietuva“ Klientų aptarnavimo skyriumi nemokamu telefono 0 800 10011.
Apgailestaujame dėl šio nemalonaus nutikimo, dėsime pastangas, kad tokie atvejai nepasikartotų ateityje“, – teigia prekybos tinklo viešųjų ryšių vadovė L. Skersytė.
Primename, kad Salmonella Infantis gali sukelti salmoneliozę. Liga pasireiškia pilvo ir galvos skausmais, karščiavimu, pykinimu ir viduriavimu, taip pat gali sukelti dehidrataciją ir pan.
