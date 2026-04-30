Sveria maistą ir ten pat jį pakuoja – neprikrauna kalnų plastiko pakuočių

„Palyginę panašaus dydžio parduotuves, priklausančias pagrindiniams mūsų šalyje veikiantiems mažmeninės prekybos tinklams, pirkėjai būtent „Norfoje“ regi ilgiausias maisto prekių vitrinas ir didžiausią produktų asortimentą“, – patikino 163 parduotuves Lietuvoje valdančios bendrovės „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas ir gamybos bei logistikos įmonės „Rivona“ generalinis direktorius Dainius Dundulis.
Į skirtingiems produktams skirtas vitrinas parduotuvėse sudedami kuo įvairiausi pjaustomi sveriami fermentiniai sūriai, šviežia ir rūkyta žuvis, paukštiena, šviežia mėsa, jos gaminiai, įvairūs kulinarijos patiekalai, mišrainės ir kitokie maisto produktai.
O konditerijos gaminius – tortus, pyragus, vyniotinius ir kitokius gardėsius pirkėjai gali patys išsirinkti vitrinose. Jie iš anksto būna pasverti ir supakuoti į įvairaus dydžio dėžutes.
Susiję straipsniai
Sumažina atliekų kiekį
„Neabejoju, kad šviežios žuvies asortimentas, ypač mažesnių miestų ir miestelių parduotuvėse, palyginti su konkurentų parduotuvėmis, pas mus yra didžiausias, – patikino „Norfos“ tinklo vadovas D.Dundulis. – Pirkėjams daug patogiau ir priimtiniau išsirinkti šviežią žuvį, padėtą vitrinose ant ledo, nei tą, kuri parduodama iš anksto supakuota į vakuumą. Taip dažniausiai ir prekiauja mūsų konkurentai.“
Anot pašnekovo, svarbu ir tai, kad prekiaujant produktais tiesiai iš vitrinų susidaro mažai pakuočių atliekų.
„Sveriamus gaminius, jei jie nėra skysti ar birūs, parduodami įdedame į polietileninius maišelius.
Tokie maišeliai nesveria nė gramo, o dažna pakuotė, į kurią gaminiai būna supakuoti gamyklose, gali sverti ir dešimtis gramų, – patirtimi dalinosi „Norfos“ vadovas kalbėdamas apie realų tvarumą. – Pavyzdžiui, parduodami šašlykus ar kitus gaminti paruoštus mėsos pusgaminius mūsų pardavėjai, paėmę juos iš vitrinos, įdeda į maišelį ir pasveria.
Iš gamyklų į parduotuves neretai tie gaminiai būna atvežami dėžutėse ar kibirėliuose. O maišelis nesveria nė gramo, dėžutė sveria apie 20 g, kibirėlis – apie 50 g, taigi iš mūsų tinklo parduotuvių gyventojai į namus parsineša net 20–50 kartų mažiau plastiko pakuočių nei iš kitų.“
Plastikas ėmė brangti
D.Dundulis užsiminė apie dar vieną pirkėjams aktualų aspektą: per pastaruosius mėnesius dėl karo Viduriniuose Rytuose ir naftos bei jos produktų brangimo pakilo ir pakavimo medžiagų kainos, sutriko polietileno tiekimas.
Kai kurie prekybos tinklai dėl to turėjo padidinti dalies sunkesnių pakuočių kainas, o „Norfa“ polietileno maišelių kainos nepakeitė.
„Kadangi daugumą gaminių parduodame iš vitrinų ir jiems pakuoti naudojame lengvuosius maišelius, mūsų tinklo parduotuvėse apsiperkantiems žmonėms už juos nereikia mokėti brangiau. O štai sunkesnių plastiko pakuočių kaina jau padidėjo dešimtimis procentų“, – sakė „Norfos“ vadovas.
Pasak jo, prekyba iš vitrinų pakuočių kiekį padeda sumažinti dar vienu būdu. Pavyzdžiui, įprasta, kad rūkyti, vytinti ar kitokie mėsos gaminiai, kaip ir įvairių rūšių fermentinis sūris, būna susverti nedideliais kiekiais ir supakuoti.
Jeigu pirkėjui tokių prekių prireikia kelių kilogramų, jam tenka pirkti ir parsinešti namo net kelias pakuotes.
O išsirinkdamas prekę vitrinoje jis gali paprašyti pardavėjo, kad šis atpjautų ir pasvertų norimą jos kiekį. Pirkiniui supakuoti pakanka vienos pakuotės, o jei tai polietileninis maišelis, plastiko atliekų susidaro net šimtais kartų mažiau nei parduodant iš anksto supakuotas prekes.
Kita vertus, pirkdami sveriamus gaminius iš vitrinos pirkėjai gali paprašyti pardavėjų, kad šie pasvertų ypač mažą kiekį – tiek, kiek jiems reikia. Tuomet gaminys suvalgomas šviežias – jis nepasensta ir jo likučių neprireikia išmesti į šiukšliadėžę. Šiuo atveju taip pat tausojama aplinka.
„Svarbu ir tai, kad tam tikri produktai, pavyzdžiui, šviežia mėsa, tuo ilgiau išlieka geresnės kokybės, kuo mažiau turi pjūvių, nes mažesnė yra oksidacijos tikimybė, – paaiškino D.Dundulis. – Be to, daugeliui pirkėjų nepatinka gamyklose supakuota mėsa ar kiti produktai ir dėl to, kad susandarinant pakuotes į jas yra įleidžiama specialių dujų, kurios padeda gaminius ilgiau išlaikyti šviežios išvaizdos.“
Didelė gaminių įvairovė
Anot D.Dundulio, „Norfos“ parduotuvėse apsiperkantys žmonės ypač vertina didelę kulinarijos gaminių įvairovę vitrinose.
Dalis šių prekių gaminama „Rivonos“ kulinarijos ceche Kėdainiuose ir iš jo išvežiojama į tinklo parduotuves. Ceche kas mėnesį pagaminama apie 150 tonų maždaug 60 rūšių gaminių ir pusgaminių.
Net 70-yje iš 163 Lietuvoje esančių „Norfos“ parduotuvių veikia kulinarijos ir konditerijos skyriai. Juose gaminami ir į prekybos salėse esančias vitrinas sudedami patys šviežiausi gaminiai, pavyzdžiui, ką tik pagamintos šviežių daržovių lapinės salotos.
„Renovuodami didžiąsias parduotuves būtinai jose arba įkuriame naujus, arba išplečiame jau esančius kulinarijos bei konditerijos gamybos skyrius. Taip pat prekybos salėje statome gerokai didesnes vitrinas, kad pirkėjai iš didžiulio kulinarijos gaminių asortimento turėtų galimybę išsirinkti tai, kas jiems patinka“, – kalbėjo D.Dundulis.
Pasak jo, „Norfa“ jau senokai yra užsitarnavusi patikimiausio šviežios bei kokybiškiausios mėsos pardavėjo vardą. Kone 130-yje tinklo parduotuvių yra įrengti mėsos išpjaustymo skyriai. Jų darbuotojai į ten pat esančias mėsos vitrinas sukrauna ką tik išpjaustytą, pačią šviežiausią mėsą. Jos pasiūla didelė, galimybė pirkėjams pasirinkti – taip pat.
Anot D.Dundulio, „Norfos“ tinklo parduotuvėse pirkėjai tiesiai iš vitrinų kas mėnesį nuperka apie 2 tūkst. tonų kiaulienos, kuri sudaro apie 70 proc. visos tinkle parduodamos šviežios mėsos.
Taip pat nemažai nuperkama jautienos, kurios vis didesnę dalį sudaro 28 dienas pačiose parduotuvėse specialiose spintose brandinama mėsinių veislių galvijų mėsa.
Pastaraisiais metais didėjo vištienos, kalakutienos ir antienos paklausa, kai kuriose „Norfos“ parduotuvėse – ir avienos bei veršienos.
„Tuo pat metu, kai dalis didžiųjų šalies prekybos tinklų savo parduotuvėse gerokai sumažino sveriamiems produktams skirtų vitrinų skaičių ar jų apskritai atsisakė, mes ir naujai statomose, ir renovuojamose „Norfos“ parduotuvėse jų gerokai pagausinome.
Regime, kad mūsų tinkle apsiperkantys žmonės tai įvertino, – parduodamų gaminių kiekiai nuolat didėja, todėl ir ateityje planuojame išlikti iš vitrinų parduodamų maisto prekių lyderiais Lietuvoje“, – sakė D.Dundulis.