Uždaro „mindauginę“ „Maximą“: skelbia, kam to reikia ir kada vėl priims pirkėjus

Titas Atraškevičius, „Maximos“ atstovas ryšiams su žiniasklaida, dalijasi, kad paskutinė Vilniuje, Mindaugo g. 11, veikiančios parduotuvės darbo diena prieš savaitę laiko truksiantį atnaujinimą bus gegužės 3 d. (imtinai), todėl apsipirkti artėjančiam ilgajam savaitgaliui klientai galės kaip įprasta.
Pirkėjai čia vėl galės apsilankyti gegužės 12 dieną.
Kartu informuojama, kad savaitės laikotarpiui užvėrus „Maximos“ parduotuvės duris laikinai nedirbs ir prekybos centro pirmame bei antrame aukšte įsikūrę kitas paslaugas teikiantys verslai, pavyzdžiui, „Eurovaistinė“.
Taip pat – antrajame aukšte esanti automobilių aikštelė bei ten esantys pašto paslaugas teikiančių bendrovių paštomatai (išskyrus paštomatą pirmame aukšte, esantį arčiau Mindaugo g.) ir taromatas.
„Maximos“ atstovas dalijasi, kad esminiai pokyčiai per savaitę laiko truksiantį atnaujinimą įvyks performuojant ir papildant asortimentą pirkėjams aktualiais maisto produktais.
Plėsis šaldytų ir fasuotų, vietoje paruošto maisto, t. y. konditerijos ir kulinarijos, prekių pasiūla, gausės ir pieno bei jo produktų, taip pat šviežios fasuotos mėsos ir paukštienos pasirinkimas, pasaulio šalių virtuvių, konservuotos bakalėjos ir užkandžių prekių asortimentas.
„Vizualiai pirkėjai didžiausią pokytį pamatys kasų zonoje. Vietoje buvusių 12 savitarnos ir 12 greito atsiskaitymo (be svarstyklių), po atnaujinimo parduotuvėje veiks 20 naujos kartos savitarnos kasų. Be jų „Mindauginėje“ pirkėjai taip pat toliau galės rinktis savarankiško prekių skenavimo sistemą „Scan&Go“, įprastas kasas – jų veiks 10“, – sako T. Atraškevičius.
Ši trijų X „Maxima“ pirmąsyk duris atvėrė 1999-aisiais. Iš esmės parduotuvė buvo renovuota 2017-aisiais, o paskutinį kartą atnaujinta – 2019-aisiais.
Bendras prekybos centro plotas siekia virš 9,5 tūkst. kv. m, kurio „Maximos“ prekybiniam plotui atitenka beveik 5 tūkst. kv. m. Čia taip pat veikia ir mėsos bei konditerijos cechas, bendrai dirba 160 darbuotojų.