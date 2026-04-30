Miestai vienas po kito baigia šildymo sezoną: kai kur radiatoriai šalti jau savaitę

Pasak Vilniaus rajono savivaldybės mero Roberto Duchnevičiaus, sprendimas priimtas atsižvelgiant į artėjančius šiltus orus.
„Nepaisant permainingų balandžio orų ir netikėtai grįžusio sniego bei stipraus vėjo, artimiausios prognozės nuteikia optimistiškai – sinoptikai žada atšilimą, tad gegužę pasitiksime baigę šildymo sezoną“, – sako meras R. Duchnevičius.
Šiemet šildymo sezonas dėl vėsesnių orų balandį baigiamas vėliau nei pernai. 2025 m. centralizuotai besišildantiems Vilniaus rajono gyventojams šildymas buvo išjungtas balandžio 17 d. 2024 ir 2023 m. šildymas taip pat buvo išjungtas balandį, o 2020–2021 m. šildymo sezonas buvo vienas ilgiausių šildymo sezonų Vilniaus rajono savivaldybėje – šildymas išjungtas gegužės 10 d.
2025–2026 m. šildymo sezono pradžia visoje savivaldybės teritorijoje buvo paskelbta praeitų metų spalio 1–2 d.
Šildymo sezonas Kauno miesto savivaldybėje bus baigiamas ateinantį pirmadienį, gegužės 4 d.
Kaip praneša savivaldybė, sprendimas priimtas atsižvelgus į artimiausių dienų orų prognozes ir daugiau kaip tris paras numatomą didesnę nei 10 laipsnių vidutinę temperatūrą.
Taip pat primenama, kad šilumos vartotojai turi teisę patys nuspręsti dėl daugiabučių namų šildymo pradžios ir pabaigos. Norintieji šildymo sezoną pratęsti, gali kreiptis į daugiabučio namo, butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų valdytoją, sprendimo priėmimui reikalingas daugumos bendraturčių sutikimas.
Šis šildymo sezonas Kaune buvo pradėtas rugsėjo 2 dieną, o praeitas šildymo sezonas baigtas balandžio 15 dieną.
Šį trečiadienį šildymo sezonas baigtas Šiauliuose, o nuo ketvirtadienio jis baigiamas Panevėžio ir Klaipėdos miestų savivaldybėse.
Pirmoji apie sezono pabaigą paskelbė Kauno rajono savivaldybė. Joje šildymas nutrauktas balandžio 17 dieną.
Tuo metu sostinėje sprendimą žadama priimti atėjus šiltesniems orams.
