D. Trumpas nelaiko liežuvio už dantų – konfliktas su J. Powellu pasiekė naują lygį

Anot J. Powello, nors jo kadencija centrinio banko vadovo poste baigsis gegužės 15 d., jis pasinaudos teise „kol kas nenustatytą laikotarpį“ likti valdyboje.
J. Powellas išreiškė susirūpinimą dėl to, Federalinė rezervų sistema sugebės išsaugoti savo nepriklausomumą precedento neturinčio D. Trumpo administracijos spaudimo akivaizdoje.
„Bijau, kad šie išpuoliai kenkia institucijai ir kelia grėsmę tam, kas visuomenei iš tiesų svarbu, – tai yra gebėjimui vykdyti pinigų politiką neatsižvelgiant į politinius veiksnius“, – žurnalistams sakė J. Powellas.
Tačiau J. Powellas jau seniai erzina D. Trumpą, nes nepaiso nurodymų sumažinti palūkanų normas, o respublikonas prezidentas nekantriai laukia, kada gi jis atsistatydins.
„Jerome‘as Powellas pravarde „Per vėlai“ nori likti Federalinėje rezervų sistemoje, nes niekur kitur negali rasti darbo – niekam jo nereikia“, – po J. Powello pareiškimo savo socialinių tinklų platformoje parašė D. Trumpas.
Susiję straipsniai
Nors ir neįprasta, kad buvęs pirmininkas toliau eitų valdytojo pareigas, toks atvejis nėra be precedento.
J. Powellas, kuris šiame poste galėtų likti iki 2028 m., pažadėjo „laikytis nuošalyje“, kai naujuoju pirmininku taps D. Trumpo pasirinktas kandidatas Kevinas Warshas.
Tačiau D. Trumpo iždo sekretorius Scottas Bessentas televizijos kanalui „Fox Business“ pareiškė, kad tai yra centrinio banko normų „pažeidimas“ ir „akibrokštas“ K. Warshui.
Teisiniai tyrimai
Nuo to laiko, kai praėjusiais metais grįžo į valdžią, D. Trumpas nuolat kritikuoja J. Powellą už tai, kad šis nesiėmė skubiau mažinti palūkanų normų – tokia politika paskatintų ekonomikos aktyvumą, tačiau galėtų pakurstyti ir infliaciją.
Be to, prezidentas bandė nušalinti Federalinės rezervų sistemos valdybos narę Lisą Cook, kuriai buvo pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo gaunant būsto paskolą. Ši byla šiuo metu nagrinėjama Aukščiausiajame Teisme.
Tuo tarpu jam pavaldus Teisingumo departamentas J. Powello ir Federalinės rezervų sistemos atžvilgiu pradėjo baudžiamąjį tyrimą, susijusį su renovacijos išlaidų viršijimu. Centrinio banko vadovas šį žingsnį pavadino taktika, kuria siekiama pakenkti Federalinės rezervų sistemos nepriklausomumui.
Teisingumo departamentas pradėtą tyrimą kol kas sustabdė, o Federalinės rezervų sistemos vadovas pareiškė, kad naujausi įvykiai jį džiugina, nors jis ir toliau stebi, kas bus toliau.
Jis pakartojo, kad nesitrauks iš Federalinės rezervų sistemos, kol tyrimas bus „visiškai ir tikrai baigtas“, pabrėždamas, kad centrinis bankas turi veikti „be politinės įtakos“.
Jis taip pat pasveikino K. Warshą įveikus vieną iš didžiausių kliūčių sudėtingame patvirtinimo procese.
J. Powello komentarai pasirodė netrukus po to, kai neįprastai susiskaldžiusi Federalinė rezervų sistema trečią kartą iš eilės nusprendė nekeisti palūkanų normų, atsižvelgdama į didelį neapibrėžtumą, susijusį su karu Artimuosiuose Rytuose.