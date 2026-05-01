VerslasRinkos pulsas

Muitų karas grįžta: D. Trumpas paskelbė, ką JAV ruošia Europai

2026 m. gegužės 1 d. 19:49
Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad kitą savaitę padidins JAV muitus automobiliams ir sunkvežimiams iš Europos Sąjungos (ES), ir apkaltino bloką, jog šis nesilaiko ankstesnio prekybos susitarimo.
Daugiau nuotraukų (5)
Šiuo susitarimu, kuris buvo sudarytas praėjusią vasarą, JAV muitas ES automobiliams ir jų dalims buvo apribotas ties 15 proc.
Jis yra mažesnis nei 25 proc. muitas, kurį D. Trumpas įvedė daugeliui kitų prekybos partnerių.
Tačiau JAV lyderis penktadienį nurodė: „Remdamasis tuo, kad Europos Sąjunga nesilaiko mūsų visiškai suderinto prekybos susitarimo, kitą savaitę padidinsiu Europos Sąjungai taikomus muitus už automobilius ir sunkvežimius, įvežamus į Jungtines Valstijas.“

„Muitas bus padidintas iki 25 proc.“, – savo platformoje „Truth Social“ rašė jis.
Jis nenurodė daugiau planuojamo padidinimo priežasčių, tačiau apie tai paskelbė praėjus dienai po to, kai vėl pažėrė kritikos Vokietijos kancleriui Friedrichui Merzui. D. Trumpas paragino F. Merzą sutelkti dėmesį į karo Ukrainoje užbaigimą, užuot kišusis į Irano reikalus.
Susiję straipsniai
Vokietiją greičiausiai smarkiai paveiktų didelis muitas automobiliams ir jų dalims, nes ji yra atsakinga už nemažą ES automobilių eksporto dalį.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)muitų karasEuropos Sąjunga (ES)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.