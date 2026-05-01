Muitų karas grįžta: D. Trumpas paskelbė, ką JAV ruošia Europai

Šiuo susitarimu, kuris buvo sudarytas praėjusią vasarą, JAV muitas ES automobiliams ir jų dalims buvo apribotas ties 15 proc.
Jis yra mažesnis nei 25 proc. muitas, kurį D. Trumpas įvedė daugeliui kitų prekybos partnerių.
Tačiau JAV lyderis penktadienį nurodė: „Remdamasis tuo, kad Europos Sąjunga nesilaiko mūsų visiškai suderinto prekybos susitarimo, kitą savaitę padidinsiu Europos Sąjungai taikomus muitus už automobilius ir sunkvežimius, įvežamus į Jungtines Valstijas.“
MMA siūlo kelti protingai: didesni skaičiai dar nereiškia didesnės naudos
„Muitas bus padidintas iki 25 proc.“, – savo platformoje „Truth Social“ rašė jis.
Jis nenurodė daugiau planuojamo padidinimo priežasčių, tačiau apie tai paskelbė praėjus dienai po to, kai vėl pažėrė kritikos Vokietijos kancleriui Friedrichui Merzui. D. Trumpas paragino F. Merzą sutelkti dėmesį į karo Ukrainoje užbaigimą, užuot kišusis į Irano reikalus.
Susiję straipsniai
Vokietiją greičiausiai smarkiai paveiktų didelis muitas automobiliams ir jų dalims, nes ji yra atsakinga už nemažą ES automobilių eksporto dalį.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)muitų karasEuropos Sąjunga (ES)
Rodyti daugiau žymių