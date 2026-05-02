„Skubėti lėčiau“: R. Ščerbavičienė apie kelią į profesinę ir asmeninę darną

Profesija idealiai tinkanti mamoms
R. Ščerbavičienė sako, jog visi gyvename paroje turėdami 24 valandas, bet vieni sako, kad niekur nespėja, o kiti, regis, visada spėja visur. „Aš stengiuosi ir darbe būti gera darbuotoja ir namuose būti gera žmona bei mama. Balansas gyvenime – labai svarbus. Vis tik vadovaujuosi auksine taisykle – skubėti lėčiau“, – pasakoja pašnekovė. Tačiau R. Ščerbavičienė akcentuoja, jog norint produktyviai dirbti, save realizuoti ir kartu išlaikyti balansą tarp asmeninio gyvenimo įmanoma tik atradus sau tinkamą darbo sritį, profesiją.
Jos teigimu, daugelis žmonių visą gyvenimą dirba nemylimą darbą, o tokiu būdu ir pats gyvenimas tiesiog prabėga. „Būna, kažkur ateini ir matai, kad žmogus piktas sėdi savo darbo vietoje. Bet juk pats žmogus iš savęs gal ir nėra toks. Gal tiesiog ta darbo vieta skirta ne jam? Svarbu atrasti sau tinkamą darbo vietą. O kai ją atrandi, aplanko ir dvasinė ramybė“, – įsitikinusi pašnekovė.
Pašnekovė sako, kad jei grįžtų į laikotarpį prieš daugiau nei 16 metų, nedvejodama vėl rinktųsi finansų konsultantės kelią, nuo kurio pradėjo, o dabar vadovauja didelei komandai Elektrėnuose įsikūrusiame įmonės biure.
„Viską daryčiau taip pat, tik būčiau drąsesnė. Atėjau į „Allianz Lietuva“ dirbti naujoje, nepažįstamoje srityje, bet atėjau būtent ieškodama profesinio ir asmeninio gyvenimo balanso. Tuo metu auginau dvi mažametes mergaites, dabar jau tris. Man buvo ir yra labai svarbus laisvas darbo grafikas.
Tai labai stipriai imponavo renkantis darbą, o tai pavyko suderinti tik tapus finansų konsultante, vėliau – grupės vadove“, – pasakoja R. Ščerbavičienė. Ji pabrėžia, kad neįsivaizduoja darbo, kuriame jaustųsi geriau. Juk per tiek metų įgyji labai daug patirties, turi galimybę mokytis, tobulėti.
Drabas, kuriame tampi geresniu
„Ieškodama profesinio kelio, kuris labiausiai atitiktų mano norą suderinti motinystę ir realizuoti save, radau daugiau nei tikėjausi. „Allianz Lietuva“ jau daugelį metų organizuoja neatlygintinos kraujo donorystės iniciatyvas, o aš galiu būti to dalimi. Tiesa, pradžioje sakiau, kad ši iniciatyva – ne man. Aš bijau adatų, bijau medikų.
Tačiau pradėjus dirbti man vienas žmogus pasakė, kad paaukotas kraujo šaukštas gali išgelbėti kūdikio gyvybę. O tuo metu auginau mažus vaikus. Tokiu būdu mano baimė „atsistojo“ prieš kažkieno gyvybę. Supratau, kad bijoti teisės aš neturiu. Išdrįsau pabandyti, nors ir reikėjo mane palaikyti už rankos. Net ir dabar, prabėgus tiek metų, mane tebereikia laikyti už rankos, kuomet aukoju kraują“, – pasakoja pašnekovė.
Ji teigia, kad kasmet su kolegomis jie buria žmones kraujo aukojimui. Kiekvienais metais pavyksta surinkti vis daugiau žmonių. „Kai gali drauge su įmone įkvėpti žmones geriems darbams, jautiesi išties puikai.
Darbas įgauna kitą prasmę, kai bendros iniciatyvos augina ir atsakingesnę visuomenę. Kiekvienam, kuris tampa „Allianz Lietuva“ finansų konsultantu galiu pažadėti, kad žmogus tikrai ims keistis į gera. Čia dirba pozityvūs ir geri žmonės. Tokių į komandą ieškau ir aš“, – teigia pašnekovė.