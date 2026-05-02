Kraunatės daiktus atostogoms? Pasitikrinkite, ar jūsų lagaminas nepažeidžia šios svarbios taisyklės

Kaip rašo „The Mirror“, keleiviai gali nesuprasti, kad bagažo taisyklės apima ne tik lagaminų dydį ir svorį. Vienos konkrečios rūšies lagaminai, kuriuos mėgsta tie, kurie į užsienį vežasi daug įvairių įrenginių, negali būti registruojami bagaže daugumoje oro linijų – įskaitant „Ryanair“.
„Išmanieji“ lagaminai – t. y. lagaminai su įmontuotu akumuliatoriumi ir USB įkrovimo prievadu – negali būti registruojami į bagažo skyrių „Ryanair“ skrydžiuose, jei akumuliatorius paliekamas viduje. Taip pat galioja 100 Wh riba akumuliatoriams, vežamiems salone – todėl keleiviai turėtų patikrinti talpą prieš skrydį.
Jei turite išmanųjį lagaminą, kurį norėtumėte vežti registruotame bagaže, o ne salone, „Ryanair“ svetainėje nurodoma, kad „jį galima registruoti kaip bagažą tik tuo atveju, jei ličio baterija išimama prieš registruojant lagaminą bagažo registratūroje arba prie vartų“.
„Akumuliatorius jokiu būdu negali būti vežamas registruotame bagaže. Išimtas akumuliatorius turi būti vežamas kartu su jumis salone ir įdėtas į nedidelį bagažą, kuris dedamas po priešais esančia sėdyne arba laikomas su savimi. Išimti akumuliatoriai negali būti dedami į viršutines bagažo lentynas.“
Kai kuriuose išmaniuosiuose lagaminuose nėra galimybės išimti akumuliatoriaus, todėl „Ryanair“ aiškiai nurodo – jei akumuliatoriaus negalima išimti, toks lagaminas negali būti vežamas kaip registruotas bagažas.“
„Ryanair“ neseniai atnaujino savo bagažo taisykles keleiviams, kurie į lėktuvą pasiima nemokamą bagažą, dedamą po sėdyne. Dabar šios rankinės gali būti 20 proc. didesnės ir siekti iki 40x30x20 cm – kai anksčiau leidžiamas dydis buvo 40x25x20 cm. Techniniu požiūriu šiam mažam bagažui netaikomi svorio apribojimai, tačiau jis turi būti pakankamai lengvas, kad keleivis galėtų jį paimti ir nešti į lėktuvą.
kelionė lėktuvuregistruotas bagažasišmanieji prietaisai
Rodyti daugiau žymių