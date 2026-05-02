VerslasRinkos pulsas

Veiklą nutraukia populiarios JAV avialinijos

2026 m. gegužės 2 d. 11:09
Karolis Broga
JAV itin pigių skrydžių bendrovė „Spirit Airlines“ šeštadienį paskelbė pradėjusi veiklos nutraukimo procedūras, praneša „Deutsche Welle“. Sprendimas stabdyti veiklą įsigaliojo nedelsiant – buvo atšaukti visi skrydžiai, o klientų aptarnavimo paslaugos nebeteikiamos. Bendrovė paskelbė, kad už bilietus sumokėtus pinigus keleiviai gali atgauti pasinaudoję automatine pinigų susigrąžinimo procedūra.
„Didžiuojamės tuo, kokią įtaką mūsų itin žemų kainų modelis turėjo aviacijos pramonei per pastaruosius 34-erius metus ir tikėjomės dar daugelį metų aptarnauti mūsų klientus“, – teigiama įmonės išplatintame pranešime. Šioms avialinijoms nutraukus veiklą darbo neteks apie 17 tūkst. darbuotojų.
„Spirit Airlines“ paskelbė, kad jos finansinėms perspektyvoms pakenkė augančios naftos kainos ir kiti verslą veikiantys veiksniai.
Dėl JAV ir Izraelio karo Irane degalų kainos balandžio pabaigoje pakilo iki 4,5 JAV dolerių už galoną (3,7 litrus – ELTA), o tai dvigubai daugiau, nei bendrovė prognozavo 2026 metams. Anksčiau „Spirit Airlines“ tikėjosi finansinės paramos iš JAV vyriausybės, o prezidentas Donaldas Trumpas tokią galimybę minėjo praeitą savaitę.
Nors pasiūlymo esmė nebuvo oficialiai patvirtinta, tačiau JAV žiniasklaida skelbė, kad valstybė bendrovei būtų suteikusi 500 mlrd. JAV dolerių (apie 427 mlrd. eurų) finansavimą mainais į dalį įmonės akcijų.
D. Trumpas žadėjo, kad jo administracija pagelbės, jei galės, bet tik tuo atveju, jeigu tai bus geras sandoris. Penktadienį JAV prezidentas pareiškė, kad jo administracija pateikė paskutinį pasiūlymą „Spirit Airlines“, bet susitarimas nepasiektas.
