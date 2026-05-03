Europoje populiari avialinijų bendrovė pradeda pigius skrydžius – bet yra vienas kabliukas

Jis papildo esamą pasiūlą ir jį bus galima užsisakyti „Lufthansa Group“ oro linijose – „Lufthansa“, „SWISS“, „Austrian Airlines“, „Brussels Airlines“, „Discover Airlines“, „Lufthansa City Airlines“ ir „Air Dolomiti“ – per skaitmeninius pardavimo kanalus, pvz., oro linijų interneto svetaines.
Naujasis „Basic“ tarifas – pavyzdžiui, vienos dienos keliautojams – apims vieną asmeninį daiktą (pavyzdžiui, nešiojamojo kompiuterio krepšį ar nedidele kuprinę). Žadama, kad tie, kurie norės vežtis daugiau bagažo, galės lanksčiai pridėti rankinį arba registruojamą bagažą kaip papildomą paslaugą arba pasirinkti tarifo variantą su didesne bagažo norma.
Kaip seklbiama, Esamas „Light“ tarifas taip pat bus patobulintas: ateityje keliautojai galės pasinaudoti galimybe už tam tikrą mokestį pakeisti savo rezervaciją.
Iš viso keliautojai turės keturias aiškiai išskirtas tarifų galimybes ekonominėje klasėje ir tris verslo klasėje, teigia oro linijos.
Tačiau „The Independent“ rašo, kad šis pasiūlymas iš tiesų numato mažesnį rankinio bagažo limitą nei „Ryanair“ ar „Wizz Air“. Šios pigių skrydžių bendrovės leidžia vežti nemokamą rankinį bagažą, kurio matmenys yra 40 x 30 x 20 cm, o tūris – 24 litrai.
Naujoji „Lufthansa“ ekonominės klasės bazinė rankinio bagažo norma yra dar mažesnė – 40 x 30 x 15 cm. Tai leidžia vežtis ne daugiau kaip 18 litrų tūrio bagažą.