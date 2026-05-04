„airBaltic“ naujienos Vilniuje: pradėjo skrydžius nauja kryptimi

2026 m. gegužės 4 d. 13:34
Avialinijų bendrovė „airBaltic“ nuo sekmadienio pradėjo tiesioginius reguliarius skrydžius tarp Vilniaus ir Ciuricho, pranešė Lietuvos oro uostai (LTOU).
Anot bendrovės, skrydžiai į didžiausią Šveicarijos oro uostą gegužę vyks du, o likusį aviacijos vasaros sezoną – tris kartus per savaitę.
„Didesnis skrydžių pasirinkimas į Ciurichą reiškia daugiau lankstumo keleiviams ir dar patogesnį susisiekimą su vienu svarbiausių Europos finansų bei aviacijos centrų. Tokios kryptys stiprina Lietuvos ryšius su tarptautiniais partneriais, suteikia daugiau galimybių verslui, o keleiviams atveria oro vartus į tolimiausius pasaulio kraštus“, – pranešime teigia susisiekimo viceministras Roderikas Žiobakas.
„airBaltic“ tinklo valdymo viceprezidento Manto Vrubliausko teigimu, nauja kryptis leis sklandžiai keliauti platesniame įmonės siūlomų jungiamųjų skrydžių tinkle.
„Toliau matome didelę kelionių paklausą iš Lietuvos, tad šis naujas maršrutas pabrėžia mūsų įsipareigojimą suteikti daugiau tiesioginių skrydžių galimybių ir gerinti susisiekimą iš Vilniaus“, – pranešime teigia jis.
Ciuricho oro uostas yra svarbus skrydžių centras, siūlantis jungiamųjų skrydžių galimybes į miestus Europoje, Azijoje bei JAV.
Skrydžius į Ciurichą iš Vilniaus dabar siūlo dvi oro linijų bendrovės.
