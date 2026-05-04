„Lidl“ pradeda švęsti 10-ąjį jubiliejų Lietuvoje: pirkėjų laukia ne tik geriausios dešimtmečio kainos bei siurprizai, bet ir speciali N. Bunkės daina

„Lidl“ gimtadienio kampaniją lydi žinutė „Geriausios kainos per dešimt metų“. Kiekvieną savaitę pirkėjams bus siūlomi specialiai atrinkti produktai už kainas, kurios atitinka žemiausią jų lygį per visą „Lidl“ veiklos Lietuvoje laikotarpį (geriausia kaina – žemiausia kaina, taikyta visose „Lidl“ parduotuvėse Lietuvoje, be papildomų sąlygų ar prekių grupės nuolaidų).
Pavyzdžiui, jei pienas kainavo 0,44 Eur, už tokią pačią kainą jį pirkėjai, aktyvavę „Lidl Plus“ kuponą programėlėje, galės įsigyti ir gimtadienio pasiūlymo laikotarpiu.
„Savo 10-ąjį gimtadienį norėjome paminėti atsidėkodami visiems, o ne tik saujelei išrinktųjų. Dešimt metų klausėmės, ko mūsų klientams iš tiesų reikia, todėl užuot vilioję tradicinėmis loterijomis, kurios apdovanoja tik kelis laiminguosius, mes telkiamės į savo pagrindinę stiprybę – nepralenkiamą kasdienę vertę. Šio jubiliejaus proga su pasididžiavimu visiems trims milijonams Lietuvos žmonių siūlome geriausias kainas per pastarąjį dešimtmetį, kad kiekvienas apsilankymas parduotuvėje taptų laimėjimu“, – sako „Lidl Lietuva“ marketingo vadovė Neringa Podkopajeva.
Nors oficialus „Lidl“ gimtadienis Lietuvoje yra birželio 2 dieną, šventė truks gerokai ilgiau. Nuo gegužės iki birželio pradžios pirkėjų lauks ne tik geriausios dešimtmečio kainos, bet ir daugybė staigmenų, pramogų bei specialių pasiūlymų.
„Šis jubiliejus mums – ypatingas, todėl ir švęsime jį garsiai. Paruošėme tokių staigmenų, kokių Lietuvos pirkėjai dar tikrai nėra matę. Galite tikėtis ne tik geriausių dešimtmečio kainų, bet ir ypatingų riboto leidimo naujienų mūsų asortimente, kurios nustebins net visko mačiusius. Kviečiame sekti naujienas ir ruoštis tikrai gimtadienio fiestai“, – priduria N. Podkopajeva.
Istorinė sėkmė, prasidėjusi nuo milžiniško laukimo
Sunku pamiršti 2016-uosius, kai „Lidl“ atvėrė pirmąsias parduotuves Lietuvoje – tąkart kilęs ažiotažas ir nusidriekusios eilės parodė, kaip stipriai Lietuvos pirkėjai laukė pokyčių rinkoje. Šis sėkmingas ir energingas startas tapo pamatu sparčiai plėtrai: šiandien tinklas išsiplėtė iki 86 parduotuvių 31 šalies mieste.
„Atsimename, kaip pradėję veiklą Lietuvoje keitėme nusistovėjusias rinkos tradicijas. Privačių prekių ženklų produktai, kurie anksčiau buvo vertinami atsargiai, šiandien yra vienas dažniausių pasirinkimų dėl savo kokybės. Didžiuojamės, kad per dešimtmetį užauginome pasitikėjimą, kuris leidžia mums šiandien džiaugtis sėkminga istorija ir kartu su pirkėjais minėti šią gražią sukaktį“, – teigia N. Podkopajeva.
Laukia geriausi pasiūlymai ir dovanos
Dešimtmečio kampanijos veidu tapo ilgametė „Lidl“ ambasadorė Natalija Bunkė, kuri specialiai šiai progai įrašė gerai pažįstamos melodijos pagrindu sukurtą kūrinį su naujais žodžiais, dedikuotais „Lidl“ dešimtajam gimtadieniui ir žemų kainų lyderystei.
Kampanijos vaizdo klipą galite peržiūrėti čia.
Šventinę nuotaiką papildys įvairios iniciatyvos ne tik parduotuvėse, bet ir už jų ribų – jubiliejinės kampanijos metu „Lidl“ klientų lauks daugybė staigmenų visoje šalyje, o programėlės „Lidl Plus“ naudotojai galės išbandyti sėkmę žaidimuose ir laimėti puikių prizų.
Naująją prekybos tinklo kampaniją bus galima išvysti visuose pagrindiniuose komunikacijos kanaluose: televizijoje, radijuje, skaitmeninėje erdvėje, socialiniuose tinkluose, lauko reklamoje bei „Lidl“ parduotuvėse.
Šiuo metu Lietuvoje iš viso veikia 86 „Lidl“ parduotuvės 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Raseiniuose, Molėtuose, Jurbarke, Raseiniuose ir Garliavoje.
