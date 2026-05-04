Bankrutuoja jaunimo pramogų organizatorius: skolos siekia beveik pusę milijono eurų

Kelti bankroto procedūrą ne teismo tvarka nutarta balandžio 24-ąją, rodo Registrų centrui pateiktas kreditorių susirinkimo protokolas.
Remiantis juo, sprendimą priėmusiems kreditoriams „GG Arena“ skolinga beveik 397 tūkst. eurų, kurie sudaro 80,9 proc. visų skolų.
Iš šios sumos bendrovė 391 tūkst. eurų skolinga Tomui Plikaičiui, kuris nuo 2023-iųjų kovo įmonei vadovavo, o 2024 metų balandį tapo vieninteliu jos akcininku.
Visos „GG Arenos“ skolos viršija 490 tūkst. eurų, iš jų beveik 30 tūkst. eurų – kompiuterinės technikos pardavėjui, per 14 tūkst. eurų – interneto ir ryšio tiekėjai, daugiau nei 12 tūkst. eurų – skolų išieškotojams, valstybei nesumokėta apie 4,5 tūkst. eurų mokesčių.
Likę kreditoriai savo reikalavimus gali pateikti per mėnesį.
Įmonė veiklos ataskaitos už 2025 metus dar nepateikė, užpernai ji gavo 180 tūkst. eurų pajamų ir patyrė 100 tūkst. eurų nuostolį.
Naujienų portalas VE.lt jau skelbė, kad prieš porą savaičių ant įėjimo į „GG Arenos“ patalpas Taikos prospekte iš pradžių buvo pastebėtas užrašas „Uždaryta. Visam laikui“, kuris vėliau pakeistas į „Uždaryta. Techniniai nesklandumai“.
„GG Arena“ Klaipėdoje atidaryta 2023 metais, ši vieta gana greitai išpopuliarėjo tarp kompiuterinių žaidimų mėgėjų.
„Sodra“ rodo, kad įmonėje šiuo metu dar dirba 6 darbuotojai, pernai jų buvo 11.