Traukinių avarijos: abiejų priežastys skirtingos, tačiau detalių dar neatskleidžia

„Komisijos apimtyje ketiname parengti papildomas saugos priemones, kurias siūlysime įgyvendinti Lietuvos geležinkelių sistemoje, kurios dar labiau sustiprins saugumą LTG infrastruktūroje, taip pat keleivių ir krovinių vežime“, – pirmadienį žurnalistams sakė LTG Verslo atsparumo direktorius Gediminas Šečkus.
„Priemonės, kurias ketiname parengti ir įgyvendinti, padiktuos ir mūsų atliekamo tyrimo įžvalgos bei išvados. Tiesa, ką ketiname daryti komisijos metu – neapsiriboti tik taktinėmis priemonėmis, bet pasižiūrėti strateginiu lygmeniu. Tai galėtų būti papildomos investicijos į geležinkelių infrastruktūrą, kurios padėtų sustiprinti eismo saugumą“, – aiškino bendrovės atstovas.
Anot jo, pavyzdys priemonės, kurią būtų galima įdiegti europinės vėžės „RB1“ linijoje nuo Lenkijos pasienio iki Kauno rajono Palemono stoties, tai geležinkelio signalizacija, kuri leistų aktyviai reaguoti į pasitaikančius nesklandumus ir išvengti panašių incidentų.
Tiesa, pasak LTG atstovo, signalizavimo įrenginiai jau instaliuoti Gudžiūnų stotyje.
„Jokio pobūdžio priemonių neatmetame ir jas visas vertiname. Jos gali būti tiek elektroninės, tiek techninės ir netgi organizacinės, kuriomis būtų atsižvelgiama į mūsų vykdomus procesus, procedūras ir panašiai“, – teigė G. Šečkus.
Anot LTG atstovo, Kėdainių rajone, Gudžiūnuose, kur praėjusį penktadienį taip pat įvyko avarija, eismas jau beveik visiškai atstatytas, tačiau ruože dar galimi vėlavimai.
Tuo metu Kauno rajone, Jiesioje eismas kol kas vyksta tik vienu keliu, abu ruožus LTG ketina visiškai sutvarkyti per šią savaitę.
„Jiesios stotyje eismas yra atstatytas vienu keliu, tačiau šiuo metu dar vykdomi avarijos likvidavimo darbai ant europinės vėžės. Šiuos darbus vykdome ir ketiname per artimiausias kelias paras juos užbaigti. Tiesa, tam reikės dar papildomų eismo pertraukų, apie kurias keleivius informuosime iš anksto. Tiesa, užtikrinsime, kad keleiviai savo tikslus pasiektų taip, kaip numatyta“, – tikino G. Šečkus.
„Siekiame, kad šią savaitę eismą galėtume vykdyti abiejose vietovėse, stotyse, kuriose įvyko incidentai“, – pridūrė jis.
Pirminiai duomenys rodo, kad abiejų incidentų priežastys yra skirtingos
Anot LTG atstovo, galima numatyti, jog abu incidentai ir juos sukėlusios techninės priežastys yra skirtingos, tačiau konkrečios detalės paaiškės tik baigus tyrimą.
„Patys incidentai, jų techninės priežastys pagal pirmines versijas ir tai, ką mes matome, yra skirtingos, šiandien tikrai negaliu detaliai išsiplėsti, nes vykdomas tyrimas ir tik pasibaigus jam galėsime komentuoti konkrečiais priežastis“, – kalbėjo G. Šečkus.
„Tyrimo metu mes vertinsime visus galimus priežastingumus, vertinant tai, kad incidentai įvyko per labai trumpą laiką“, – pridūrė jis.
LTG komisija tyrimo metu vertins ne tik tai, kas galėjo sukelti incidentus, bet ir patirtą žalą, tuomet bus ieškoma būdų kompensuoti nuostolius.
Kaip skelbė ELTA, praėjusį penktadienį Gudžiūnų geležinkelio stotyje nuo bėgių nuriedėjus trims skaldą gabenusiems vagonams, laikinai buvo sutrikdytas traukinių eismas pagrindiniais maršrutais: Vilnius–Klaipėda–Vilnius, Vilnius–Šiauliai–Vilnius, Kaunas–Šiauliai–Kaunas ir Vilnius–Ryga–Valga.
Įvykio vietoje daugiau nei parą dirbo apie šimtą LTG grupės darbuotojų, pasitelktas 180 tonų galintis kelti specialus traukinys su kranu, kuris nukėlė nuvirtusius vagonus. Skaičiuojama, kad įvykis paveikė 23 keleivinius traukinius, apie 3,8 tūkst. keleivių keliones tęsė autobusais.
Jiesioje nuo 1435 mm vėžės praėjusį šeštadienį nuriedėjus iš Palemono į Duisburgą važiavusiam lokomotyvui ir keturiems krovininiams vagonams, buvo pažeistos dvi vėžės – paprastoji ir europinė „Rail Baltica“.
Incidentas paveikė keleivinių traukinių maršrutus Kaunas–Kybartai–Kaunas, Kaunas–Marijampolė–Kaunas ir Vilnius–Mockava–Vilnius – iš viso 22 traukinius, kuriais planavo keliauti daugiau nei 800 keleivių.
Šioms avarijoms tirti LTG subūrė specialią komisiją, kuri tirs abu atvejus. Komisiją sudaro visi bendrovės aukščiausio lygio vadovai ir verslo atsparumo komanda.