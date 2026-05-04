VerslasRinkos pulsas

VMVT pričiupo nelegalią kavinę – dėl rastų pažeidimų išsyk stabdo jos veiklą

2026 m. gegužės 4 d. 17:10
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) inspektoriai, gavę vartotojo pranešimą ir patikrinę kavinę „Havakand“ Šiauliuose, nustatė ne tik rimtų maisto saugos pažeidimų, bet ir neteisėtai vykdomą maitinimo veiklą. Patikrinimas buvo vykdytas kartu su Valstybinės darbo inspekcijos atstovais, kurie pradėjo atskirą tyrimą, žiniasklaidai išplatintame pranešime skelbia VMVT.
Daugiau nuotraukų (2)
Tyrimo metu nustatyta, kad veiklą vykdžiusi mažoji bendrija „Spacebay LT“ nebuvo registruota VMVT kaip maisto tvarkymo subjektas, nors faktiškai vykdė viešojo maitinimo veiklą. VMVT primena, kad maisto tvarkymo veikla gali būti vykdoma tik po to, kai ji užregistruota VMVT – tai teisės aktais nustatyta privaloma sąlyga, skirta vartotojų saugai užtikrinti.
Patikrinimo metu taip pat rasta maisto produktų (žalios mėsos, paruoštų patiekalų ir prieskonių), kurie buvo laikomi be ženklinimo etikečių, reikalingų atsekamumui nustatyti. 
Dėl nustatytų pažeidimų pradėtas administracinio nusižengimo tyrimas pagal Administracinių nusižengimų kodeksą.

Smūgis populiarioms maisto pristatymo platformoms: VMVT pradeda tyrimą dėl higienos pažeidimų

Dalis jų buvo pasibaigusio galiojimo ir laikomi kartu su tinkamais vartoti produktais. Įmonė taip pat nepateikė privalomų maisto produktų įsigijimo dokumentų, kurie būtini kilmei bei saugai nustatyti.
VMVT pabrėžia, kad atsakomybė už teisėtą veiklos vykdymą, registraciją ir maisto saugos reikalavimų laikymąsi tenka patiems maisto tvarkymo subjektams.
Susiję straipsniai
Kieme išmėtytų krepšių savininkai – atvykėliai iš Bangladešo: papasakojo apie gyvenimą Lietuvoje

Kieme išmėtytų krepšių savininkai – atvykėliai iš Bangladešo: papasakojo apie gyvenimą Lietuvoje

Prekybos tinkle – užkrėsta mėsa: dar galite grąžinti

Prekybos tinkle – užkrėsta mėsa: dar galite grąžinti

Įpročius iš savo tėvynės atvykėliai perkėlė į Lietuvą: darbdaviai su jais ketina nutraukti santykius

Įpročius iš savo tėvynės atvykėliai perkėlė į Lietuvą: darbdaviai su jais ketina nutraukti santykius

Specialistai taip pat primena vartotojams, kad kilus įtarimų jie gali patys patikrinti, ar maitinimo įstaiga yra registruota VMVT, viešai prieinamoje duomenų bazėje https://vmvt.lt/opendata/mtsr/index.php
Pastebėjus galimus neatitikimus, VMVT ragina nedelsiant apie tai pranešti Tarnybai telefonu 1879 arba užpildant pranešimo formą https://pranesimai.vmvt.lt/
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)kavinėMaistas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.