VMVT pričiupo nelegalią kavinę – dėl rastų pažeidimų išsyk stabdo jos veiklą

Tyrimo metu nustatyta, kad veiklą vykdžiusi mažoji bendrija „Spacebay LT“ nebuvo registruota VMVT kaip maisto tvarkymo subjektas, nors faktiškai vykdė viešojo maitinimo veiklą. VMVT primena, kad maisto tvarkymo veikla gali būti vykdoma tik po to, kai ji užregistruota VMVT – tai teisės aktais nustatyta privaloma sąlyga, skirta vartotojų saugai užtikrinti.
Patikrinimo metu taip pat rasta maisto produktų (žalios mėsos, paruoštų patiekalų ir prieskonių), kurie buvo laikomi be ženklinimo etikečių, reikalingų atsekamumui nustatyti.
Dėl nustatytų pažeidimų pradėtas administracinio nusižengimo tyrimas pagal Administracinių nusižengimų kodeksą.
Smūgis populiarioms maisto pristatymo platformoms: VMVT pradeda tyrimą dėl higienos pažeidimų
Dalis jų buvo pasibaigusio galiojimo ir laikomi kartu su tinkamais vartoti produktais. Įmonė taip pat nepateikė privalomų maisto produktų įsigijimo dokumentų, kurie būtini kilmei bei saugai nustatyti.
VMVT pabrėžia, kad atsakomybė už teisėtą veiklos vykdymą, registraciją ir maisto saugos reikalavimų laikymąsi tenka patiems maisto tvarkymo subjektams.
Specialistai taip pat primena vartotojams, kad kilus įtarimų jie gali patys patikrinti, ar maitinimo įstaiga yra registruota VMVT, viešai prieinamoje duomenų bazėje https://vmvt.lt/opendata/mtsr/index.php
Pastebėjus galimus neatitikimus, VMVT ragina nedelsiant apie tai pranešti Tarnybai telefonu 1879 arba užpildant pranešimo formą https://pranesimai.vmvt.lt/