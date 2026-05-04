Žinoma alaus darykla palieka miesto centrą: išnyks ir dalis darbo vietų

Kauno Savanorių prospekto papėdėje „Kauno alus“ veikė nuo įsikūrimo – 1846 metų.
2025-aisiais įmonę įsigijo kita nepriklausoma šalies darykla „Genys Brewing“, užsitikrinusi investicinio fondo „LitCapital“ investiciją.
Po sandorio pradėtas ekspertų vertinimas atskleidė, kad istorinei vietai būtini kapitaliniai pokyčiai. Beveik du šimtmečius skaičiuojanti infrastruktūra nebeatitinka saugumo reikalavimų bei šiuolaikinių gamybinių, sandėliavimo ir operacinių poreikių.
„Griūvanti infrastruktūra reikalauja sprendimų, užtikrinančių nenutrūkstamą daryklos veiklą ir istorijos tęstinumą. Perkeldami gamybą į modernią aplinką išsaugome svarbiausią: gamybos metodus, receptus, meistrystę ir aukščiausius kokybės standartus“, – teigia „Kauno alaus“ vadovas Mindaugas Urmanavičius.
Projektas – rengiamas
Įvertinus būtinybę perkelti „Kauno alaus“ gamybą, dalis jos laikinai bus organizuojama Žemuosiuose Šančiuose veikiančioje „Genys Brewing“ darykloje.
„Abi daryklos išlaiko savąjį identitetą: „Genys Brewing“ koncentruojasi į kraftinių gėrimų inovacijas ir aukščiausios kokybės produktų kūrimą, o „Kauno alus“ ir toliau puoselės tradicinę aludarystės kryptį bei stiprins savo pozicijas rinkoje“, – sako M. Urmanavičius.
Iki naujų gamybinių patalpų projekto įgyvendinimo likusi gamybos dalis bei sandėliavimas bus organizuojamas pasitelkiant partnerių infrastruktūrą.
Pokytis palies darbuotojus – dalies darbo vietų išlaikyti nepavyks. Buvo vertintos skirtingos alternatyvos, tačiau ne visas funkcijas įmanoma integruoti į naują veiklos modelį. Ateityje įmonė planuoja plėtrą ir naujų darbo vietų kūrimą.
Per artimiausius kelerius metus istorinė daryklos vieta bus atgaivinta ir pritaikyta miesto poreikiams, išsaugant visus istorinius pastatus bei kitus paveldo elementus. Pagal rengiamą projektą, ši teritorija taps daugiafunkce miesto erdve su laisvalaikio ir poilsio zonomis, restoranais, barais, viešosiomis ir administracinėmis erdvėmis.