„Lidl“ renka komandą naujai parduotuvei Kaune, Rokeliuose: prisijungusiems darbuotojams – solidus priedas ir apmokama kelionė į darbą

„Lidl“ komandos narių ieško pardavėjo (-os) pozicijai. Prie komandos kviečiami prisijungti ir tie, kurie dar neturi panašaus darbo patirties – prieš darbo pradžią visi nauji darbuotojai turės galimybę įgyti teorinių ir praktinių žinių išsamių mokymų metu.
Norintiems kandidatuoti į šią poziciją, pakanka užpildyti internete esančią formą, o dėl tolimesnių veiksmų su kandidatais susisieks įmonės atrankų specialistai. Kilus klausimams dėl atrankos, galima kreiptis el. pašto adresu noriudirbti@lidl.lt.
Susipažinti su darbo pozicija galima čia: pardavėjas (-a) naujai atidaromoje parduotuvėje Rokeliuose (PAPILDOMAS 600 EUR PRIEDAS / NEMOKAMAS TRANSPORTAS).
Motyvuojantis atlyginimas ir papildomas priedas
Visiems darbuotojams prekybos tinklas siūlo konkurencingą atlyginimą. Naujausiais portalo „Rekvizitai.lt“ duomenimis, kovo mėnesio vidutinis „Lidl Lietuva“ darbo užmokestis siekė 2560,41 eurus prieš mokesčius. Šis rodiklis apskaičiuojamas remiantis visą kalendorinį mėnesį įmonėje dirbusių darbuotojų atlyginimo duomenimis.
Darbuotojų finansinį saugumą užtikrina ne tik konkurencingas atlyginimas, bet ir aiškios jo augimo perspektyvos. „Lidl Lietuva“ taikoma pakopinė atlyginimo kėlimo sistema, leidžianti darbuotojams nuo pat pirmos darbo dienos žinoti, kaip jų darbo užmokestis keisis ateityje.
Naujos parduotuvės Kaune, Rokeliuose darbuotojams taip pat numatytas papildomas 600 eurų priedas: po pirmojo darbo mėnesio nauji darbuotojai gaus 200 eurų vertės „Lidl“ dovanų kortelę, o po trijų ir šešių mėnesių – dar po 200 eurų piniginę premiją (neatskaičius mokesčių).
Esant poreikiui, „Lidl“ darbuotojams bus suteikiamas ir nemokamas transportas į darbo vietą ir iš jos.
Nuoseklus dėmesys darbuotojų gerovei
„Lidl Lietuva“ savo darbuotojams suteikia plačias karjeros galimybes. Tam įmonė yra sukūrusi įvairias ugdymo priemones: individualius augimo planus, e. mokymus, dalykinius seminarus, talentų ugdymo programas bei mentorystės iniciatyvas. Taip pat vadovai skatinami taikyti koučingo metodus, o parduotuvių vadovams suteikiamos papildomos mokymosi galimybės specialioje akademijoje.
Prekybos tinklas „Lidl“ daug dėmesio skiria darbuotojų sveikatai. Po bandomojo laikotarpio visiems darbuotojams suteikiamas privatus sveikatos draudimas, o šaltuoju sezonu – nemokami skiepai nuo gripo komandos nariams ir jų vaikams iki 14 metų.
„Lidl Lietuva“ rūpinasi ne tik fizine, bet ir emocine sveikata – darbuotojai gali pasinaudoti iki dešimties psichoterapijos seansų per metus, taip pat konsultacijų programa „Gali mumis pasikliauti!“, kuri suteikia galimybę darbuotojams ir jų artimiesiems nemokamai konsultuotis su specialistais teisiniais, asmeniniais ar finansiniais klausimais.
Palaikyti gerą komandos savijautą visus metus padeda ir visus metus vykstančios įvairios šventės bei dovanos darbuotojams ir jų artimiesiems. Kalėdų proga „Lidl“ komandos nariai ir jų vaikai tradiciškai džiuginami dovanomis, o tarpusavio ryšiams stiprinti kasmet rengiama šeimų šventė.
Prekybos tinklas „Lidl“ jau aštuntus metus iš eilės pelno įvertinimą darbdavio kategorijoje – įmonei ir šiemet suteikti „Top Employer 2026 Lietuva“ bei „Top Employer 2026 Europe“ sertifikatai, patvirtinantys aukštus standartus tiek Lietuvoje, tiek visos Europos mastu. Be to, „CV-Online“ rinkimuose „Lidl Lietuva“ antrus metus iš eilės įvertinta kaip daugiausiai darbuotojų susidomėjimo sulaukianti prekybos bendrovė Lietuvoje.
Šiuo metu „Lidl Lietuva“ dirba daugiau nei 2,8 tūkst. darbuotojų. Iš viso Lietuvoje veikia 86 „Lidl“ parduotuvės 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose, Raseiniuose, Jurbarke ir Garliavoje. Šalyje taip pat veikia du „Lidl Lietuva“ logistikos centrai – vienas Kaune, Ramučiuose, o kitas Vilniuje, netoli Lentvario.