2026 m. TV reklamos rinka: auganti paklausa vėl gražina į laikus, kuomet žiūrovų dėmesį tenka dalintis su vis daugiau reklamos žaidėjų

Per pirmuosius tris šių metų mėnesius televizijoje parduota 12% daugiau GRP sekundžių nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, o eterio užimtumas priartėjo prie maksimalaus lygio. „Reklamos intensyvumas televizijoje toliau didėja. 2026 m. pirmąjį ketvirtį buvo ištransliuota apie 808 tūkst. reklamos klipų – 3% daugiau nei prieš metus. Tai reiškia vidutiniškai apie 10 tūkst. klipų per dieną arba apie 110 klipų per valandą, kurie konkuruoja dėl žiūrovų dėmesio“, – pastebi L. Dunauskaitė. Ji atkreipia dėmesį, kad nupirktų GRP kiekis taip pat augo – apie 3% lyginant su 2025 m. pirmu ketvirčiu. Tai patvirtina bendrą televizijos reklamos tendenciją.
Papildomai matomas struktūrinis pokytis – mažėja rėmimų apimtys, didėja klasikinių reklamos klipų dalis. Rėmimai 2026 m. pirmąjį ketvirtį sudarė apie 25% visų nupirktų reitingų, tuo tarpu 2025-ųjų pirmąjį ketvirtį jie sudarė 34%.
TV reklamos rinkos lyderiai
„Žvelgiant į besireklamuojančių sektorių analizę akivaizdu, kad televizijos reklamos rinka išlieka stipriai koncentruota. Trys didžiausi sektoriai – prekyba, medicina ir verslas/finansai/NT – nuperka beveik 54% visų televizijos reitingų. Kaip ir 2025 m. medicinos sektorius išlieka lyderiaujančiu pirmo ketvirčio sektoriumi televizijoje. Tai rodo šio sektoriaus pasitikėjimą televizija kaip masinio pasiekiamumo kanalu“, – komentuoja „Inspired UM“ atstovė L.Dunauskaitė.
Tarp labiausiai auginusių investicijas medicinos sektoriuje paminėtini reklamuotojai – „Baltoptik“, „Inmedica“ ir „Vitabiotics“.
Didžiausių reklamuotojų struktūra išlieka stabili. 2026 m. pirmąjį ketvirtį TOP3 sudaro „Maxima“, „Iki“ ir „Valentis“, kurie kartu nuperka apie 12% visų televizijos reitingų.
Svarbu tai, kad 2026 m. stebimas reklamuotojų suaktyvėjimas. Jei 2025 m. vyravo investicijų mažinimo tendencija, tai 2026 metų pradžia aiškiai identifikuoja TV investicijų augimą.
Pramogos ir sportas yra turinys, pritraukiantis daugiausiai žiūrovų prie ekranų
Žiūrimiausio turinio analizė rodo, kad auditorijos koncentracija išlieka susieta su didelio masto renginių turiniu – pramoginiais renginiais, muzikos projektais ir sporto transliacijomis.
2026 metais pirmąjį ketvirtį daugiausiai dėmesio sulaukė tokios laidos kaip Eurolygos rungtynės, M.A.M.A apdovanojimai, „Didysis chorų mūšis“ ir, žinoma, Eurovizijos atrankos. „Toks emocinio įsitraukimo turinys skatina kolektyvinį žiūrėjimą, sutraukia dideles auditorijas vienu metu, tad išlieka stipriausiu dėmesio koncentracijos tašku televizijoje“, – pastebi L.Dunauskaitė.
„Pagrindinės taisyklės planuojant reklamą televizijoje yra planuoti kampanijas iš anksto – perpildyto eterio sąlygomis geriausi laikai ir žiūrimiausias turinys išparduodamas pirmiausia. Tuo tarpu ankstyvas planavimas leidžia užsitikrinti efektyviausią auditorijos pasiekiamumą.
Kita svarbi taisyklė – investuoti į reklaminės medžiagos kūrybą: kai reklamos triukšmas didelis, svarbu turėti išsiskiriančią ir dėmesį prikaustančią žinutę“, – komentuoja „Inspired UM“ atstovė L.Dunauskaitė.