Balandį NT sandorių skaičius šoktelėjo aukštyn: neatmeta vienos priežasties

Centro duomenimis, Vien tik per balandį registruota 12,3 tūkst. NT sandorių, arba 11,6 proc. daugiau nei praėjusių metų balandį (11 tūkst.) ir 18,9 proc. daugiau nei šių metų kovą (10,4 tūkst.).
„Šių metų pradžia šalies NT sandorių rinkoje bent jau kol kas atrodo pakankamai stabiliai, nepaisant įvairių geopolitinių iššūkių. Panašu, kad pasaulinės žaliavų rinkos dėl konflikto Artimuosiuose Rytuose pamažu stabilizuojasi ir tai kol kas neturėjo reikšmingos įtakos NT rinkai. Neatmestina, kad NT rinką jau veikia ir iš II pensijų pakopos gyventojų atsiimtos lėšos, kurių dalis nukreipiama investicijoms į NT“, – pranešime sakė Registrų centro duomenų analitikas Paulius Rudzkis.
Per šių metų keturis mėnesius visoje šalyje įregistruota 11,7 tūkst. butų pardavimų – 0,6 proc. daugiau nei 2025 sausį–balandį, kai buvo įregistruota 11,6 tūkst. butų sandorių. Vien per balandį įregistruota 3,2 tūkst. butų sandorių, arba 1,4 proc. mažiau nei pernai balandį.
Vilniuje šiemet įregistruota 4,3 tūkst. butų pardavimų, Kaune – 1,6 tūkst., Klaipėdoje – 1 tūkst.
Taip pat įregistruota 3,8 tūkst. individualių gyvenamųjų namų pardavimų – 5,7 proc. daugiau nei 2025 metų sausį–balandį, kai buvo įregistruota 3,6 tūkst. namų pardavimų. Vien tik balandžio mėnesį įregistruota 1,1 gyvenamųjų namų sandorių, arba 13,4 proc. daugiau nei praeitų metų balandį.
Šiemet taip pat įregistruota 19,7 tūkst. žemės sklypų savininkų pasikeitimų – 5,2 proc. daugiau nei analogišku laikotarpiu pernai, kai buvo įregistruota 18,8 tūkst. žemės sklypų sandorių. Vien tik balandžio mėnesį įregistruota 5,8 tūkst. žemės sklypų sandorių, arba 16,3 proc. daugiau nei praeitų metų balandį.