Ilgasis savaitgalis: lietuviai ištuštino miestus, o Motinos dieną – skambučių banga iš užsienio

Mobiliojo ryšio operatoriaus duomenimis, maždaug kas dešimtas klientas šiuo laikotarpiu pakeitė savo pagrindinę buvimo savivaldybę. Didžiausi pokyčiai fiksuoti Vilniuje ir Kaune – sostinėje sumažėjo apie 11 proc., o Kaune – apie 10 proc. įprastų savaitgalio gyventojų.
Pasak „Tele2“ klientų išlaikymo ir analitikos vadovės Ingos Rudinskaitės, tokie srautai rodo aiškią tendenciją.
„Ilgesni savaitgaliai vis dažniau tampa proga išvykti iš miesto – žmonės renkasi gamtą, kurortus ar artimųjų lankymą kituose regionuose. Tačiau tuo pačiu matome, kad tokios progos kaip Motinos diena išlaiko stiprų emocinį ryšį – net būdami išvykę ar gyvendami užsienyje, žmonės aktyviai skambina artimiesiems“, – sako I. Rudinskaitė.
Motinos dieną – ryškus skambučių pikas iš emigracijos šalių
Motinos dieną bendras gaunamų skambučių iš užsienio srautas išaugo apie 6 proc., palyginti su trijų ankstesnių sekmadienių vidurkiu. Vis dėlto bendras augimas slepia gerokai ryškesnius pokyčius atskirose šalyse. Didžiausi šuoliai fiksuoti iš Airijos (+79 proc.), Norvegijos (+55 proc.), Vokietijos (+51 proc.), Jungtinės Karalystės (+49 proc.) ir Lenkijos (+40 proc.).
„Šie skaičiai beveik tiksliai atkartoja lietuvių emigracijos geografiją – būtent iš šalių, kuriose gyvena daugiausia lietuvių, Motinos dieną fiksuotas didžiausias skambučių aktyvumas. Tuo metu SMS žinučių srautas augo gerokai mažiau, o kai kuriais atvejais net mažėjo. Tai aiškiai parodo, kad tokiomis progomis dažniau pasirenkamas ne trumpas sveikinimas, o tiesioginis pokalbis“, – teigia I. Rudinskaitė.
Ilgasis savaitgalis: iš miestų – į pajūrį ir ežerų kraštus
Neįprastai šiltas ir vasariškas ilgasis savaitgalis paskatino ryškią gyventojų migraciją iš didmiesčių į poilsio zonas – „laimėtojais“ tapo pajūris ir ežerų regionai. Palanga išsiskyrė labiausiai – čia žmonių skaičius išaugo daugiau nei pusantro karto ir ji tapo pagrindine savaitgalio kryptimi.
Augimas fiksuotas ir Aukštaitijoje – Ignalinos rajone gyventojų padaugėjo 30 proc., Molėtų – 24 proc., Anykščių – 15 proc., o visoje Utenos apskrityje gyventojų skaičius išaugo 14 proc. Dzūkijoje taip pat matyti ryškūs pokyčiai – Druskininkai augo 19 proc., Lazdijų rajonas – 23 proc., Varėnos rajonas – 20 proc.
„Iš Vilniaus apskrities klientai dažniausiai vyko į Utenos, Klaipėdos ir Alytaus regionus, taip pat į Kauno ir Panevėžio apskritis. Tuo metu Kauno gyventojai dažniausiai rinkosi pajūrį, pietų Lietuvą, o trečioje vietoje atsidūrė Marijampolės kryptis, tikėtina, susijusi su kelionėmis į Lenkiją“, – dalinasi „Tele2“ klientų išlaikymo ir analitikos vadovė I. Rudinskaitė.
RRT duomenimis, pagal aktyvių SIM kortelių skaičių „Tele2“ turi didžiausią mobiliojo ryšio rinkos dalį Lietuvoje (44,19 proc.), todėl bendrovės analizuojami duomenys leidžia patikimai vertinti bendras tendencijas. Duomenys analizuojami laikantis aukščiausių saugumo standartų – naudojami tik nuasmeninti ir apibendrinti duomenys, neidentifikuojant konkrečių vartotojų.
