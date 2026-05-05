Kuriozas Klaipėdoje: dalį daugiabučių šildė ir pasibaigus šildymo sezonui, to priežastis – kiek netikėta

Naujienų portalo VE.lt turima informacija rodo, kad po oficialios šildymo sezono pabaigos Klaipėdoje centralizuotai šiluma buvo tiekiama į „Civinity“ grupės įmonių administruojamus daugiabučius.
VE.lt pirmadienį ryte bendruoju įmonės klientų aptarnavimo telefonu pasiteiravus, kodėl Klaipėdoje neatjungiamas šildymas, operatorė teigė pasiaiškinsianti, o vėliau perskambinusi patikino, kad šildymas neatjungiamas todėl, jog „Civinity“ negavo oficialaus savivaldybės rašto apie šildymo sezono pabaigą.
Beje, tokią pačią informaciją – kad laukiama savivaldybės sprendimo dėl šildymo sezono pabaigos – pirmadienį žinute gavo ir visi „Civinity“ klientai.
Tačiau aiškinantis situaciją paaiškėjo, kad ši informacija buvo neteisinga. Tai patvirtino „Civinity“ strateginės komunikacijos vadovas Rytas Stalnionis. Anot jo, savivaldybės raštas apie šildymo sezono pabaigą buvo gautas balandžio 30-ąją, apie 15.30 val. Tačiau, kadangi tai buvo darbo dienos pabaiga, „Civinity“ nepradėjo šildymo punktų atjungimo proceso, o įmonės darbuotojai ramiai pasinėrė į švetinį sūkurį, nes darbo laikas jau baigėsi.
Nepaisant to, kad Motinos dienos sekmadienį Klaipėdoje termometro stulpeliai siekė apie 20 laipsnių, daugiabučiuose radiatoriai vis dar kaito, o „Civinity“ net pirmadienio rytą veikė šventiniu režimu.
Vėliau įmonė pastebėjo situaciją ir ėmėsi veiksmų. Pasak R. Stalnionio, pagal nusistovėjusią tvarką įmonė turi tris darbo dienas, kad visuose daugiabučiuose būtų atjungtas šildymas.
Praktiškai tai reiškia, kad kai kuriuose namuose šiluma gali būti tiekiama beveik savaitę po oficialios šildymo sezono pabaigos.
Kas dėl to kaltas? Oficialiai – niekas. Tiesiog taip sutapo, ilgasis savaitgalis, vėlyvas raštas ir klientams nepalanki tvarka. Tačiau sąskaitos už šiltą šventinį savaitgalį vis tiek bus išrašytos gyventojams.
Galbūt net galima sakyti, kad sekmadienį Klaipėdoje buvo dar šilčiau, nes dalis gyventojų „šildė“ lauką per atidarytus savo butų langus.
