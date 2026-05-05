Nenustebkite: skrendant populiaria kryptimi – ribojimai keleiviams

Oro linijos visame pasaulyje nustato apribojimus, kiek ištorinių baterijų galima vežtis ir ar jas leidžiama naudoti skrydžio metu. Vis daugiau bendrovių riboja išorinių baterijų naudojimą, reaguodamos į incidentus, kuriuos sukėlė netinkamai veikianti elektroninė įranga.
Turkijos Civilinės aviacijos generalinė direkcija (SHGM) paskelbė apie taisyklių atnaujinimą – taip siekiama, kad jos atitiktų Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) rekomendacijas.
Kovo 27 d. ICAO pakeitė išorinių baterijų specifikacijas ir rekomendavo, kad vienam keleiviui būtų leidžiama vežti ne daugiau kaip dvi išorines baterijas, o lėktuve jų negalima įkrauti (naudojant lėktuvo elektros lizdus ar kitais būdais).
Vienas miestas netrukus taps dar modernesnis: prie bagažo tvarkytojų sutiksite humanoidinius robotus
Kai kur jau galioja taisyklės, pagal kurias tam tikros išorinės baterijos ir kitos ličio baterijos gali būti vežamos tik rankiniame bagaže, taip pat nustatyta maksimali baterijų talpa.
Gali kelti gaisro pavojų
„Pagrindinė problema, susijusi su išorinėmis baterijomis, yra jose esančios ličio jonų baterijos. Jei jos yra pažeistos ar sugedusios, gali kelti gaisro pavojų.
Netinkamai veikiantis išorinis akumuliatorius gali perkaisti, užsidegti ar net sprogti, o tai ypač pavojinga uždaroje lėktuvo erdvėje“, – sako kelionių konsultantas Kolinas Pearsons.
Susiję straipsniai
Kaune pradėjęs leistis „Ryanair“ lėktuvas staiga šovė aukštyn ir ėmė sukti ratus: paaiškino, kas atsitiko
Akibrokštas „Ryanair“ keleiviams – dešimtis jų lėktuvas paliko oro uoste: „Tai buvo visiškas chaosas“
Kai ličio jonų baterijos patiria didelį slėgį ar ekstremalų temperatūrų skirtumą, pavyzdžiui, skrydžio metu, gaisro rizika padidėja.
„Svarbiausia – prieš skrydį visada patikrinti konkrečios aviakompanijos taisykles“, – pataria P. Pearsonas, atkreipdamas dėmesį, kad taisyklės gali skirtis.
Kaip skelbiama, įprastai keliautojai gali į lėktuvą pasiimti išorines baterijas, kurių talpa neviršija 100 Wh (vatvalandžių), apie tai nepranešdami aviakompanijai. Jei talpa siekia nuo 100 iki 160 Wh, paprastai reikalingas specialus leidimas.
Išorinės baterijos, kurių talpa viršija 160 Wh, skrydžiuose yra draudžiamos.
Svarbu žinoti, kad išorines baterijas galima vežti tik rankiniame bagaže, bet jokiu būdu ne registruotame bagaže. Taip pat būtina patikrinti, ar jūsų aviakompanija leidžia šiuos įrenginius laikyti virš galvos esančiose daiktų lentynose, ar jie turi likti su jumis.
Kadangi kai kurios aviakompanijos neleidžia naudoti išorinių baterijų lėktuve, P. Pearsonas pataria apsvarstyti alternatyvas. Pavyzdžiui, įkrauti įrenginį prieš kelionę.
TurkijaLėktuvasišorinė baterija
Rodyti daugiau žymių