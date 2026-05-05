Nuo kopėčių iki verslo aukštumų: koks finansinis sprendimas nulėmė MB „Destoga“ proveržį?

Verslo idėja gimė iš noro dirbti kitaip
„Konkrečios akimirkos, kai pasakiau: „Viskas, dirbsiu sau“, nebuvo. Tai buvo natūralus procesas“, – pasakoja Nedas. Būdamas jaunas, bet jau patyręs specialistas, jis vis dažniau pastebėdavo rangovų darbo spragas: vėluojančius terminus, prastą komunikaciją ar kokybės kompromisus.
„Manęs niekaip neapleido savo verslo idėja. Norėjau daryti pokytį stogdengių rinkoje – prisiimti atsakomybę savo vardu ir įrodyti, kad įmanoma suderinti kokybę su laiku atliekamais darbais“, – teigia verslininkas.
Susiję straipsniai
Šiandien „Destoga“ specializuojasi medinių santvarų ir šlaitinių stogų dengime – nuo individualių namų iki didžiulių angarų. Tačiau Nedas pabrėžia, kad techninis atlikimas yra tik pusė darbo. Kita pusė – žmogiškas ryšys.
„Mums svarbu, kad klientas jaustųsi ramus. Deja, rinkoje vis dar pasitaiko atvejų, kai būtent prasta rangovo komunikacija griauna pasitikėjimą. Mes ketiname tai pakeisti“, – sako jis.
Kai meistriškumui reikia finansinio užnugario
Daugelis jaunų meistrų turi auksines rankas, bet susiduria su finansavimo sunkumais. Nedas šios realybės neneigia – finansai yra verslo pamatas. Kad darbas vyktų sklandžiai, neužtenka tik noro – reikia profesionalių įrankių ir patikimo transporto.
„Didžiausia investicija buvo įrankiai ir mikroautobusas. Tai ne tik darbo priemonės, bet ir įmonės veidas. Tvarkingas automobilis, profesionali įranga klientui siunčia žinutę: mes esame rimti partneriai“, – aiškina „Destoga“ vadovas.
Nors įmonė registruota Grinkiškio miestelyje, ieškodamas finansinio partnerio startui, Nedas pasirinko ne artimiausią, o patikimiausią variantą. Geros rekomendacijos jį atvedė į Kėdainius.
Kaip teigia LKU grupės narės Kėdainių krašto kredito unijos verslo plėtros vadovė Ramunė Gustienė, unijos tikslas – įžvelgti startuolio potencialą ir, įsivertinus visas rizikas bei galimybes, maksimaliai greitai ir sklandžiai suteikti finansinę pagalbą verslui. Pasak jos, finansavimo modeliai Kėdainių krašto kredito unijoje yra pritaikomi individualiai pagal įmonės brandą:
„Jauni verslai, kurie dar neturi pakankamų paskolos užtikrinimo priemonių ar sukauptos finansinės istorijos, pas mus sėkmingai gauna paskolą pasinaudoję ILTE priemone „Verslumo skatinimo fondas“ (VSF3). Tai atveria galimybes startuoti su mažesne rizika. Tuo tarpu jau išvystytas, ilgametis verslas pas mus randa konkurencingus sprendimus plėtrai, apyvartinėms lėšoms ar didelėms investicijoms finansuoti, pagal priemonę „Atviras kreditų fondas 3“ (AKF3).
ILTE VSF3 lengvatinio finansavimo galimybe pasinaudojo Nedas – jis gavo finansavimą gerokai palankesnėmis sąlygomis.
Biurokratija, kuri neatbaidė
Jaunam verslui bankų durys dažnai būna sunkiai atveriamos, tačiau Kėdainių krašto kredito unijoje Nedas rado tai, ko ieškojo. Čia į jaunų verslų vizijas žiūrima lanksčiai.
„Mane labiau sužavėjo nei nustebino unijos požiūris. Buvo vertinami ne tik sausi skaičiai, bet ir mano patirtis, ambicijos, ateities planai“, – prisimena pašnekovas. Pasinaudojęs VSF3 priemone, jis gavo finansavimą gerokai palankesnėmis sąlygomis ir lankstesniais reikalavimais užstatui.
Tačiau labiausiai Nedą nustebino proceso greitis ir žmogiškumas: „Vadybininkai sureagavo operatyviai, padėjo susitvarkyti su dokumentais. Jų dėka ta biurokratija visai nepasirodė kebli. Viskas vyko aiškiai, geranoriškai ir paprastai.“
Rezultatas – laisvė augti
Gauta finansinė injekcija tapo tramplinu. Įsigijusi reikiamą įrangą, „Destoga“ galėjo imtis didesnių, sudėtingesnių objektų ir aptarnauti daugiau klientų, nebesijaudindama dėl techninių trūkumų. Dabar įmonės planuose – stabilus augimas, komandos plėtra ir dar ambicingesni inžineriniai projektai.
Pokalbio pabaigoje Nedas turi patarimą tiems, kurie dvejoja dėl savo verslo pradžios ar finansavimo paieškų:
„Pirmiausia – įveikite baimę. Pats susidūriau, kad Kėdainių krašto kredito unijos tikslas yra padėti, o ne trukdyti. Žmonės dažnai galvoja: „O kas, jeigu nepasiseks?“. Verčiau savęs paklauskite: „O kas, jeigu pasiseks?“. Jei žinote, ko siekiate – durys atsivers. Tiesiog reikia išdrįsti pasibelsti.“
VerslasidėjaLKU kredito unijų grupė
Rodyti daugiau žymių