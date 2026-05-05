Portalo tv3.lt vyriausiuoju redaktoriumi tapo Martynas Žilionis

2026 m. gegužės 5 d. 11:49
Nuo gegužės TV3 žiniasklaidos grupei priklausančiam naujienų portalui tv3.lt oficialiai vadovauja Martynas Žilionis.
Kaip pranešė TV3 grupė, pastaruosius metus portalo redaktoriaus pavaduotojo ir verslo rubrikos redaktoriaus pareigas ėjęs M. Žilionis portale dirba nuo 2019 metų.
„Naujos pareigos – didžiulė atsakomybė. Dėkoju vadovams už parodytą pasitikėjimą ir palaikymą toliau stiprinant didžiausią nemokamą naujienų portalą Lietuvoje. Esu nuoširdžiai dėkingas ir visai portalo komandai, kuri taip profesionaliai susitvarko su visais iššūkiais ir savo efektyvumu pralenkia visus. O didžiausias ačiū – skaitytojams ir žiūrovams, be kurių nebūtų ir mūsų“, – pranešime sakė naujasis portalo vyr. redaktorius M. Žilionis.
TV3 žiniasklaidos grupei Lietuvoje priklauso televizijos kanalai TV3, TV6, TV8, TV3 Plus, naujienų portalas tv3.lt, nemokama internetinė vaizdo platforma TV3 Play, radijo stotys „Power Hit Radio“ ir „Radio3“, internetinė radijo stotis „PWR Gold“.
Baltijos regione taip pat veikia TV3 grupei priklausanti naujos kartos televizija Go3, platų sporto šakų pasirinkimą siūlantys kanalai Go3 Sport, Go3 Sport 2 ir Go3 Sport Open bei populiarių filmų kanalas Go3 Film.
Martynas Žilionistv3vyriausiasis redaktorius

