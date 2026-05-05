SEB nekeičia šių metų BVP augimo prognozės, tačiau turi žinių dėl infliacijos

Nepaisant konflikto Artimuosiuose Rytuose poveikio energijos išteklių kainoms, banko analitikai tikisi, jog gyventojų pajamų augimo tempas jų didėjimą lenks.
Kaip ir sausio apžvalgoje, numatoma, kad 2027 m. šalies ekonomika augs 2,1 proc., infliacija, naujausiomis prognozėmis, sumažės iki 3,5 proc.
Anot analitikų, maisto infliacija, sumažėjusi pirmą metų ketvirtį, vėl gali išaugti antroje metų pusėje.
Susiję straipsniai
SEB analitikai teigia, kad didesnis nei prognozuota pensijų lėšų atsiėmimas kompensuos neigiamą kylančių energijos kainų poveikį.
Bankas anksčiau numatė, kad po reformos iki 2027 m. pabaigos bus išimta 35 proc. antrosios pakopos lėšų, visgi duomenys rodo, jog vien per tris pirmus metų mėnesius atsiimta 40 proc. fondų turto.
Dabar bankas prognozuoja, kad gyventojai iki metų pabaigos atsiims 50 proc. lėšų, iš kurių pusę išleis vartojimui.
Eksporto apimtys šiemet turėtų augti 2,2 proc., kitais metais – 3,1 proc. (sausio prognozėmis – atitinkamai 3,3 proc. ir 3,1 proc.)
Anot SEB, prekių eksportas vis dar patiria spaudimą dėl didesnių JAV importo tarifų, eksporto apimtys į šią šalį sumažėjo beveik 50 proc.
Nors ir mažėjant darbuotojų skaičiui, auga informacinių technologijų, finansų ir kitų verslo paslaugų eksportas, o ši tendencija, anot SEB, nepalanki komercinių biuro patalpų rinkai, tai rodo didelis laisvų patalpų skaičius.
Šalyje toliau augantis pramonės gamyba vis dar atsilieka nuo paslaugų sektoriaus, augimą riboja sparčiai didėjančios darbo sąnaudos, kvalifikuotų darbuotojų trūkumas ir didelės energijos kainos.
Vis didesnį vaidmenį šalies ekonomikoje, analitikų vertinimu, atlieka besiplečiantis gynybos sektorius.
Nedarbo lygis Lietuvoje tiek šiemet, tiek kitais metais prognozuojamas 6,8 proc. (sausį – 6,8 proc. ir 6,7 proc. prognozės), darbo užmokesčio prognozės nesiskiria nuo sausio mėnesio – augimas numatomas atitinkamai 7,7 proc. ir 7 proc.
InfliacijaSEB bankasLietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP)
Rodyti daugiau žymių